Amerika veroveren? Toch iets te hoog gegrepen voor De Correspondent

“We hebben er een potje van gemaakt.” Met een stevige brief heeft De Correspondent zich alsnog verontschuldigd aan abonnees, promotors en medewerkers die zich bedrogen voelen na de crowdfundingscampagne voor het opzetten van een Engelstalige variant eind vorig jaar. Uit de communicatie van de advertentievrije journalistieke website hadden zij opgemaakt dat The Correspondent de Verenigde Staten vanuit New York zou veroveren. Maar eind maart bleek dat niet zo te zijn.

Lees verder na de advertentie

Uitgever Ernst-Jan Pfauth meldde toen dat de internationale editie van zijn platform, die op 30 september online ging, ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen op zoek gaat naar verhalen. En niet vanuit een kantoor in New York, zoals aanvankelijk het plan was, maar vanuit het hoofdkwartier in Amsterdam. Het besluit leidde tot rumoer onder 49.000 geldschieters voor The Correspondent. Die hadden 2,6 miljoen dollar bijeen gebracht voor – dachten zij – een puur Amerikaanse versie, gemaakt in New York. Een deel van de donateurs eist zijn geld terug.

“Als iemand die bijdroeg aan het promoten van The Correspondent, moet ik zeggen: ik voel me bedrogen”, zo twitterde columnist Lux Alptraum. “Op z’n minst een deel van de gebezigde taal deed voorkomen dat wat beloofd is nu niet wordt nagekomen”, vulde mediajournalist Scott Nover van The Atlantic aan.

Voor een website die prat gaat op vertrouwen hebben we serieuze fouten gemaakt De Correspondent

De wenkbrauwen schoten verder omhoog toen een internationale oud-werknemer afgelopen weekend haar ervaringen deelde met het Amerikaanse onderzoeksblog Nieman Journalism Lab. Want ook Zainab Shah, de eerste journalist die in Amerika werd aangenomen, afgelopen zomer, voelt zich genept.

Verkoopstrategie Ze stelt haar oude baan te hebben opgezegd omdat haar was beloofd dat ze bij The Correspondent een journalistiek team mocht samenstellen dat zich zou verdiepen in relevante Amerikaanse thema’s. Pas in december, toen de crowdfundingscampagne onder meer langs ‘The Daily Show’ en CNN trok, hoorde ze dat oprichters Pfauth en Rob Wijnberg hadden besloten af te zien van een kantoor in Amerika. Onlangs nam ze ontslag. “Soms vraag ik me af of het plan voor een Amerikaanse lancering wel ooit heeft bestaan”, zegt ze. Ze vermoedt dat het een verkoopstrategie is geweest. “Ik denk niet dat die hoog in aanzien staande ambassadeurs hadden meegedaan als ze niet hadden gezegd: ‘We starten een kantoor in de Verenigde Staten’.” Aanvankelijk werd de kritiek weerlegd door Pfauth en Wijnberg, die het afgelopen jaar in New York werkten. Ze stelden dat het nooit zeker was dat er een kantoor in Amerika zou komen en dat ze hadden gemerkt dat het houden van twee kantoren, met een oceaan en vijf tijdzones ertussen, de bedrijfscultuur in gevaar zou kunnen brengen. Door terug te vallen op het Amsterdamse hoofdkwartier wilden ze ook de kosten drukken.

Mea culpa Bovendien stelden de mannen dat zij in interviews altijd hebben gesproken over een Engelstalige in plaats van Amerikaanse editie, met verslaggevers van over de hele wereld. The Correspondent krijgt vijf Engelstalige correspondenten, van wie enkele in de VS. Maar 47 procent van de nieuwe abonnees komt uit Amerika, een groot deel uit Nederland en de rest uit 128 andere landen. Maar nu de verontwaardiging aanhoudt, is The Correspondent met een mea culpa gekomen. “Voor een website die prat gaat op vertrouwen hebben we serieuze fouten gemaakt”, erkent het platform in de openbare brief. “We bieden onze onvoorwaardelijke excuses aan.” The Correspondent schrijft het misnoegen volledig te begrijpen en belooft voortaan transparant te zijn over de plannen en financiën. Abonnees die hun bijdrage aan de crowdfundcampagne terug willen, krijgen van The Correspondent geld gestort.

Lees ook:

De Correspondent brengt geen nieuws dat morgen al vergeten is De Correspondent bestaat vijf jaar. De geschiedenis van dit journalistieke platform is een succesverhaal. Hoog tijd voor een Engelstalige variant, vindt oprichter Rob Wijnberg.