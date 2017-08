Amerika treft sancties tegen Venezuela, maar blijft massaal olie importeren

Sancties van de Verenigde Staten richtten zich tot dusver op topfiguren in het socialistische regime. Na de omstreden verkiezingen van zondag over een nieuwe grondwet bevroor Washington ook Maduro's tegoeden. Dat moet hem het leven moeilijker maken.

De inflatie in Venezuela zal volgend jaar naar 2000% stijgen

Maar ondertussen importeerden de VS in de maand juli meer dan 700.000 vaten olie per dag vanuit Venezuela, volgens cijfers van de Energy Information Administration. Dat is een tiende van de totale Amerikaanse import. Bijna de helft van de Venezolaanse ruwe olie gaat naar Amerika. India en China samen nemen minder af.

Grote gevolgen Analisten houden rekening met een Amerikaanse boycot van Venezolaanse olie, die het regime verder in een hoek kan drukken. Als er geen buitenlandse valuta meer binnenkomen, kan staatsoliebedrijf PDVSA in het najaar, als het schulden moet aflossen, failliet gaan. Maar ook voor de VS zou een olieboycot grote gevolgen hebben en daarom is zo'n besluit niet eenvoudig. De Venezolaanse olie wordt in Amerika afgenomen door Citgo Refining, een dochteronderneming van PDVSA, met twee raffinaderijen aan de Golf van Mexico. Maar er zijn meer Amerikaanse raffinaderijen van afhankelijk, meldt RBC Capital Markets in een analyse. Raffinaderij Chalmette aan de oever van de Mississippi bij New Orleans draait bijvoorbeeld voor 95 procent op Venezolaanse olie. Bij een boycot zou ze snel een andere oliebron moeten vinden. Anders kan het personeel wel naar huis. Verder valt te verwachten dat de benzine duurder wordt.

Verschuiving in de markt Een boycot zorgt voor verschuivingen in de markt. Mexico en Canada zijn concurrenten van Venezuela en kunnen hun leveringen aan de VS vergroten. Venezuela zal waarschijnlijk meer gaan afzetten in India en China. Tegen een lagere prijs, vanwege de extra transportkosten en omdat Venezuela geen sterke onderhandelingspositie heeft. Een wereldwijde boycot ligt niet zo voor de hand. China heeft de nodige leningen uitstaan in Venezuela die worden afbetaald met olie. Bovendien had China donderdag weinig kritiek op de gang van zaken in Venezuela. De verkiezingen van zondag zijn er soepeltjes verlopen, zei het Chinese ministerie van buitenlandse zaken. Ook van Rusland valt weinig te verwachten. Gisteren maakte het Russische staatsoliebedrijf Rosneft bekend dat het in april 1 miljard dollar heeft overgemaakt aan PDVSA. Een vooruitbetaling voor nog af te nemen ruwe olie. Mogelijk stort de olie-industrie van Venezuela vanzelf wel in. De productie is er de laatste jaren geleidelijk teruggelopen. Een grote bedreiging is volgens RBC Capital Markets dat werknemers van PDVSA niet meer komen opdagen. Die kans neemt elke dag toe naarmate de omstandigheden slechter worden en de bedrijfskas leger.

