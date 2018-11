Amerika lijkt eindelijk klaar voor iets minder strenge straffen

“Ik zit klaar met een pen”, verklaarde Trump. Het was een aanmoediging aan het Congres om een wet in stemming te brengen, die regelt dat het bijzonder strenge Amerikaanse strafrechtsysteem ietsje minder streng wordt. In kleiner comité hebben senatoren van de Republikeinen en Democraten daar al een compromis over bereikt.

Lees verder na de advertentie

Bijna 1 procent van de Amerikaanse volwassenen zit in de gevangenis, meer dan in welk ander land dan ook

Een soepeler strafrecht is al langer een wens van de beide partijen. De afgelopen decennia is het aantal gevangenen in de Verenigde Staten tot schrikbarende hoogten gestegen. Bijna 1 procent van de Amerikaanse volwassenen zit in de gevangenis, meer dan in welk ander land dan ook. Maar, zo roepen critici, dat systeem van massale opsluiting helpt allang niet meer bij het bestrijden van criminaliteit: het is een industrie geworden die zichzelf in stand houdt.

Minimumstraffen De definitieve details van de nieuwe wetgeving zijn nog niet bekend. In ieder geval zal er iets verbeteren aan de re-integratie van gevangenen na hun straf. Daarnaast worden bepaalde strenge minimumstraffen verlaagd, in sommige gevallen zelfs met terugwerkende kracht. De gevangenissen zullen niet ineens leegstromen, en voor veel Democraten gaat deze wetgeving dus ook niet ver genoeg. Maar dat er eindelijk zicht lijkt op een gedeeltelijke versoepeling, zal voor veel van hen toch reden zijn om voor te stemmen. Dat zal nodig zijn voor een meerderheid, want sommige rechtse Republikeinen zijn juist sceptisch over versoepeling. De voormalige minister van justitie Sessions was zo’n houwdegen die niets van lagere straffen wilde weten. Vorige week ontsloeg Trump hem. Dat had andere oorzaken: Trump verweet Sessions dat die hem niet beschermde tegen het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller. Dat Sessions nu weg is, betekent dat er een belangrijk obstakel uit de weg is voor het Witte Huis om zich achter nieuwe wetgeving te scharen.

Lees ook: