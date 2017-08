Amerika en Rusland willen over hun problemen praten

De Amerikaanse minister Rex Tillerson zei maandag dat Washington en Rusland een manier kunnen vinden om de spanningen te verminderen. Het is volgens Tillerson zinloos de banden te verbreken vanwege hun meningsverschillen.

De twee landen staan tegenover elkaar in de Oekraïne-crisis en de annexatie van de Krim. Ook in Syrië verschilt hun inzet sterk. Bovendien worden Trump en zijn mensen onderzocht vanwege contacten met Russen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Al deze tegenstellingen, hoe ernstig ook, zullen volgens Tillerson moeten worden aangekaart.

Tillerson praat in pragmatische termen over de relatie met Rusland: “Samenwerken met Rusland op het gebied van nationale veiligheid is wat we diplomatiek gezien simpelweg moeten doen”, aldus de minister.

Volgens de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergei Lavrov, is het ook nog altijd mogelijk om de dialoog met zijn Amerikaanse collega’s aan te gaan. Lavrov zei zondag dat ‘Amerika er klaar voor is om complexe vraagstukken te bespreken’.

De opmerkingen van de ministers zijn opmerkelijk vanwege de opgelopen spanning tussen Rusland en de Verenigde Staten. President Trump liet onlangs in een tweet weten dat die relatie zich op een dieptepunt bevindt. Vorige week dinsdag heeft de president met tegenzin zijn handtekening gezet onder aanvullende sancties tegen Rusland. Het Congres had op de strafmaatregelen aangedrongen.

Rusland nam al vergeldingsmaatregelen door de VS te dwingen hun aantal diplomaten in Rusland terug te dringen van 755 tot 455. De Russische premier Dmitri Medvedev noemde de Amerikaanse sancties een ‘totale handelsoorlog’ en noemde de regering-Trump ‘volstrekt machteloos’. De Verenigde Staten heeft niet gereageerd op deze actie van Rusland. Tillerson zei vandaag dat hij uiterlijk 1 september met een antwoord zal komen.

