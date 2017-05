Amerika en China sluiten razendsnel handelsakkoord

Bij hun ontmoeting in Florida besloten de presidenten Donald Trump en Xi Jinping de Amerikaans-Chinese handelsrelatie te verbeteren in een '100-dagen-actieplan'. Vijf weken later liggen de eerste resultaten op tafel. De VS mogen rundvlees en gas exporteren naar China en krijgen er gekookte kip voor terug. Amerikaanse creditcardbedrijven kunnen in China aan de slag en Chinese banken zullen in de VS dezelfde behandeling krijgen als andere buitenlandse banken.

Op het akkoord, dat in een recordtijd tot stand kwam, zou Hercules trots zijn geweest, volgens minister van handel Wilbur Ross. "Dit is meer dan in de hele Amerikaans-Chinese handelsgeschiedenis is gepresteerd. Gewoonlijk kost een handelsovereenkomst jaren werk, geen tientallen dagen."

China heeft een chronisch tekort aan energie en kan het Amerikaanse aardgas dus goed gebruiken

Het tijdsverschil tussen Peking en Washington maakte het proces nog iets zwaarder. Op vaak onmogelijke tijdstippen, vertelde Ross, onderhandelden hij en minister van financiën Steven Mnuchin met de Chinese vicepremier Wang Yang.

Vlees en gas, het zijn producten die de presidenten bij hun overleg in Florida vast snel hebben kunnen afvinken. China heeft een chronisch tekort aan energie en kan het Amerikaanse aardgas dus goed gebruiken. Ook omdat het voor brandstof minder afhankelijk wil zijn van het zwaar luchtvervuilende steenkool.

Hamburger Voor rundvlees is China de snelst groeiende markt ter wereld. Oorzaak is de stijgende welvaart en de groeiende middenklasse die wel een hamburger lust. In 2015 importeerde China voor 2,3 miljard dollar aan rundvlees, 153 keer zo veel als in 2003. In de tussenliggende jaren hebben de VS de boot gemist: in 2003 brak in Amerika de gekkekoeienziekte BSE uit en China deed Amerikaans vlees in de ban. Dat de regering-Trump nu toegang krijgt tot de Chinese markt is belangrijk voor Amerikaanse veehouders en slachthuizen. Maar het klopt niet dat alles in een maand is geregeld. Voor rundvlees is China de snelst groeiende markt ter wereld Vorig jaar september al verklaarde Tom Vilsack, minister van landbouw onder president Obama, dat China de boycot van Amerikaans vlees had opgeheven. De Chinezen hadden het Amerikaanse productieproces goedgekeurd. "Een doorslaggevende eerste stap", was dat volgens de toenmalige minister. Hij noemde het topprioriteit dat Amerikaanse producenten de 1,3 miljard Chinese klanten kunnen bereiken. Wat voedselveiligheid betreft hoeven Amerikanen overigens niet bang te zijn voor Chinees pluimvee, zegt Ross. "Het is niet onze bedoeling om iemands gezondheid of veiligheid in de VS in gevaar te brengen."

Chinese bureaucratie Veel van de gemaakte afspraken gaan uiterlijk 16 juli in. In de zomer willen de Amerikaanse en Chinese ministers nieuwe plannen maken voor een ontmoeting in de VS die ze 'uitgebreide economische dialoog' noemen. Het handelsakkoord ligt in de lijn die Trump heeft aangekondigd. In zijn eerste werkweek zette de president een streep door TPP, een vrijhandelsverdrag met elf andere landen rond de Grote Oceaan. De VS zouden voortaan afspraken maken met individuele landen, zodat Amerika's belangen beter gediend konden worden. Trump nam China in het bijzonder op de korrel vanwege het onderlinge handelstekort van 347 miljard dollar. Dat de Amerikaanse export naar China zo achterblijft bij de import, heeft volgens hem veel banen gekost. Het zou niet voor het eerst zijn dat Amerikaanse bedrijven stuklopen op onduidelijke Chinese bureaucratie De eerste resultaten zijn er nu, maar volgens deskundigen zit het hem in de uitvoering. Komt China alle afspraken na? Het zou niet voor het eerst zijn dat Amerikaanse bedrijven stuklopen op onduidelijke Chinese bureaucratie. Verder blijven er genoeg prangende kwesties over. Zo doet Ross, rijk geworden in de staalhandel, onderzoek naar dumping van Chinees staal in de VS. Of neem de aanhoudende Amerikaanse klachten over Chinese schendingen van intellectueel eigendom. De barrières om in China te investeren zijn nog altijd groot, volgens de belangenorganisatie American Chamber of Commerce in Peking, alle Chinese retoriek over openheid en globalisering ten spijt. Voorzitter Ker Gibbs sprak gisteren daarom liever van een goed begin dan van een doorbraak.

