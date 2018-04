Amerika dreigt, maar niet heel het Westen volgt zijn voorbeeld

Russische marineschepen voeren gisteren uit hun basis in de Syrische havenstad Tartous aan de Middellandse Zee, zoals ze plegen te doen wanneer er een aanval dreigt. Hoewel de Amerikaanse regering gas terug lijkt te nemen, slikt president Trump zijn eerdere dreigementen niet in. Gisteren tweette Trump dat zijn vergeldingsaanval 'zeer binnenkort kan komen, of helemaal niet binnenkort'.

Dat is iets minder intimiderend dan zijn bericht van woensdag, waarin hij stelde dat iedereen zich schrap moest zetten voor de lancering van Amerikaanse raketten.

De westerse wereld staat niet als één man achter een eventuele aanval. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sloot gisteren uit dat haar land meedoet aan militaire aanvallen op Syrië. De Nederlandse premier Rutte zei gisteren vanuit China dat hij begrip heeft voor een eventuele Amerikaanse actie. Zweden heeft de Veiligheidsraad voorgesteld een resolutie aan te nemen om een VN-ontwapeningsteam naar Syrië te sturen. Die zou daar 'voor eens en voor altijd duidelijkheid moeten verschaffen over het gebruik van chemische wapens'.