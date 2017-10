Ik luister naar 'American girl' , dat prachtige nummer van Tom Petty and The Heartbreakers, over een meisje vol verwachting van wat het leven brengt, een live uitvoering met gierende gitaren en ik denk aan al die American girls bloedend op de Strip in Vegas.

Lees verder na de advertentie

En ik zie Jimmy Kimmel, latenighthost, een man van grappen, die zijn studiopubliek met verstikte stem toespreekt, omdat hij niet kan bevatten dat dit in zijn Amerika gebeurt, telkens opnieuw, en ik zie hoe hij zich verontschuldigt voor zijn emoties omdat hij, de man van de grappen, hier niet goed in is. Waarom bezit een man tien machinegeweren?

Amerika, dat prachtige Amerika, is een eenzaam land aan het worden, met veel eenzame mensen, en altijd ontploft wel ergens een leven, draait iemand door, vonkt een dodelijke verbinding door een brein. Men spreekt dan alleen nog maar in kogels. De taal van de kogel zit in zoveel Amerikaanse films. Het is een taal om aan alle andere talen een einde te maken. Een verlossing.

Eenzaamheid. Gekte. Waan.

In Vegas. Stad van angst en walging.

Fear and loathing.

Pretstad ook. Misschien ligt het dichter bij elkaar dan je denkt. De pret in Vegas is een totalitaire. De Strip, de boulevard met zijn megahotels en casino's is ervoor ontworpen.

Ik heb eens geslapen in een van de grootste hotels van de wereld, het MGM Grand, met ruim 5000 kamers. Het hotel is stervormig aangelegd en als je op de 28ste verdieping aankomt (mijn verdieping) dan kijk je vanuit een middelpunt vijf gangen in, iedere gang identiek, en zó lang dat je het eind ervan niet scherp in het oog krijgt.

In Vegas maken ze je anoniem.

En zonder oriëntering.

Dat bevordert je overlevering aan het amusement, de gokautomaten, de pokertafels, in onmetelijke, labyrintische en tijdloze ruimtes zonder klok of daglicht en zonder verwijzing naar uitgangen. En overal hostessen in kortgerokte pakjes die je cocktails aanbieden.

Het is verrukkelijk.

Een roes.

Vegas is een woestijnstad.Het kan er verschrikkelijk heet zijn. Men leeft er in airconditioning. Glas van plafond tot vloer. Er kan geen raam open. Niet bij mij op de 28ste. En ook niet verderop bij het Mandalay Bay, op de 32ste. Ik kijk, nu het ook in Vegas weer dag is geworden naar dat hotel. Die foto, die twee kleine vlekken in de gouden gevel, gebroken glas, er wappert een gordijn, een vitrage, naar buiten.

Och, die broer.

Daar staan ze op de stoep van zijn huis, de grote televisiestations met hun satellietwagens, en hij staat ze te woord, in al zijn ongeloof, zoekend naar woorden, zijn mobiel gaat telkens af. Een gewone man, die massamoordende broer van hem, hij hield van burrito's. Belde af en toe met hun moeder.

Into the great wide open, zingt Tom Petty, alweer over dat grote prachtige Amerika met al zijn beloftes, maar ook hoe verloren je er kan raken.

A rebel without a clue.

Sta Amerika bij.

© Wim Boevin000

Lees hier meer afleveringen van onze rubriek Klein Verslag.