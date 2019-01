American Hotel krijgt Hard Rock-make-over

Het American Hotel aan het Leidseplein krijgt een nieuwe naam: Hard Rock Hotel Amsterdam American. Het hotel is een samenwerking aangegaan met Hard Rock International, bekend van de Hard Rock Cafés en Hard Rock Hotels. Of de nieuwe, nogal lange naam ook op de gevel zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

Lees verder na de advertentie

Meer dan nu wil het hotel, dat naast de Stadsschouwburg staat en vlakbij poptempels Paradiso en De Melkweg, zich richten op bemiddelde tweeverdienende 35-plussers, met liefde voor muziek, vertelt algemeen manager Claire van Campen.

Het American wordt momenteel verbouwd. Zo’n honderd kamers zijn al voorzien van foto’s van rockdiva’s, grote spiegels en wastafels in de kamer. Het worden geen themakamers rond een zangeres of band, zegt Van Campen, en de diva’s zijn lang niet allemaal hardrockers. Onder anderen Bette Midler, Nina Hagen en Anouk behoren tot de uitverkorenen. Hotelgasten kunnen een muziekinstrument huren en een massage boeken – met muziek naar keuze. Het American bouwt dit jaar de resterende 73 kamers ook om. De lobby krijgt eind dit jaar een opknapbeurt. De buitengevel blijft zoals die is, zegt Van Campen, en dat geldt ook voor café Américain én de befaamde leestafel.

Het American is onderdeel van Eden Hotels, een Nederlands familiebedrijf met dertien Nederlandse luxehotels. Daartoe onder meer The Manor (Amsterdam-Oost), het Savoy (Rotterdam), het Oranje Hotel (Leeuwarden) en het Designhotel (Maastricht). Eden bestaat sinds 1947. Het samenwerkingsverband dat Eden nu met Hard Rock is aangegaan, is iets nieuws voor de Nederlandse hotelgroep. Het American kan profiteren van de marketing en de distributiekanalen van Hard Rock, zegt Van Campen. Eden Hotels blijft eigenaar van het hotel.

Hard Rock Hotels is onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Hard Rock International dat, verspreid over 76 landen, 185 cafés, 27 hotels en 12 casino’s bezit. In Nederland had het tot nu toe een vestiging: het Hard Rock Café in Amsterdam, op een steenworp afstand van het American Hotel. Hard Rock liet vier jaar geleden zijn oog vallen op het voormalige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht in Amsterdam, maar de gemeente Amsterdam zag dat toen niet zitten.

Eigenaar van Hard Rock Inter­national is de Seminole-stam uit Florida. Die begon met belastingvrije tabaksverkoop en opende later gokhallen. In 2007 kochten ze Hard Rock van de Britse Rank Group.

Lees ook: