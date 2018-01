America First! Ook bij de keuze voor wasmachines of zonnepanelen

America First. Met die slogan won Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de president voegt de daad bij het woord. De Verenigde Staten hebben nu bekendgemaakt importheffingen in te voeren op zonnepanelen en wasmachines.

Met deze maatregel worden Amerikaanse bedrijven beschermd tegen buitenlandse concurrentie, een belofte die Trump deed tijdens zijn verkiezingscampagne.

Robert Lighthizer, Trumps handelsgezant van de overheidsorganisatie USTR, zei in een verklaring dat maatregelen laten zien dat de regering van president Trump altijd Amerikaanse arbeiders, boeren en bedrijven zal verdedigen.

USTR deed aanbevelingen voor importheffingen omdat de invoer van bijvoorbeeld zonnecellen en -panelen zorgde voor ‘ernstige schade’ bij binnenlandse fabrikanten. Door de importheffingen kunnen wasmachines van bekende merken als Samsung en LG, allebei Koreaans, tot wel de helft duurder worden in de Verenigde Staten. Dat lijkt goed nieuws voor Whirlpool. Die Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparatuur diende in 2011 al een verzoek voor handelsbeperkingen in, omdat volgens het bedrijf wasmachines van buitenlandse bedrijven met subsidie tegen dumpprijzen op de Amerikaanse markt werden gegooid. In de jaren die volgden bleef Whirlpool actievoeren tegen goedkope wasmachines uit het buitenland. Die inspanning lijkt zich uit te betalen. De aangekondigde heffing op wasmachines geldt voor zeker drie jaar en wordt ieder jaar iets afgebouwd.

Vorige week legde Trump in een Amerikaanse fabriek nog maar eens uit dat hij voorrang wil geven aan producten uit eigen land. © Getty Images

Op zonnepanelen komt een opslag van 30 procent die in vier jaar tijd wordt afgebouwd. Volgens een aantal Amerikaanse fabrikanten van zonnepanelen is de Amerikaanse markt door onder meer Chinese concurrentie uitgehold. USTR schrijft dat tussen 2012 en 2016 de invoer van zonnecellen en -panelen met 500 procent is toegenomen en daardoor de prijzen met 60 procent zijn gedaald. Sinds 2012 zouden hierdoor 25 Amerikaanse bedrijven gesloten zijn en is productie vanuit de VS verplaatst naar andere landen.