Ambtenaren in gordijnen om vliegend spaghettimonster

"Hij blijkt aanhanger van het Pastafarisme. Vooralsnog hebben we geweigerd. Zijn soortgelijke gevallen bij u bekend, en hoe hiermee om te gaan?”

Lees verder na de advertentie

Het gebeurt gemeente-ambtenaren al een jaar of vijf dat zo af en toe eens iemand aan hun bureau verschijnt met een vergiet op zijn hoofd, die met hoofddeksel en al op zijn paspoortfoto wil. Hun verhaal is dat ze Pastafari’s zijn, aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, en beweren dat het vergiet de gangbare hoofdbedekking op feestdagen is. Het zorgt steeds opnieuw voor verbijstering.

Betrokkene staat met vergiet op pasfoto. Mag gemeente foto accepteren?

In Naarden, 2014, stuurde een ambtenaar een bericht naar zijn collega’s: “Burger komt NIK (identiteitskaart, red.) aanvragen met pasfoto waarop betrokkene met een vergiet staat afgebeeld. Betrokkene geeft aan lid te zijn van het genootschap “vliegend spaghettimonster”. Overigens heeft betrokkene ook een paspoort met foto zonder hoofddeksel, en ook aan de balie verschijnt hij zonder. Volgens hem wordt de vergiet alleen gedragen bij ceremonies. Mag gemeente foto accepteren?”

De ‘kerk van het vliegend Spaghettimonster”, is een internationaal internetfenomeen, waarin een soort van inktvisachtig monster wordt geadoreerd. In Nederland is het een club met een adres in Emmen, een website en een ledenadministratie, meldt op Facebook dat ze ‘een strijd voert om ons geloof te laten erkennen’.

Rechter gaf gemeente gelijk Doel van het gevecht is onder meer dat het vergiet als religieuze dracht geaccepteerd wordt, al schiet dat vooralsnog in Nederland niet erg op. De officiële richtlijn van Burgerzaken meldt immers dat bij een religie hoort dat het hoofddeksel van het geloof nooit af mag, en op dat punt viel al menig paspoort-aanvrager door de mand. De initiatiefnemers van de Nederlandse tak van de zogenaamde kerk blijven echter pogingen doen om hun 'geloof' dezelfde status te laten krijgen als andere levensovertuigingen. Eerder gingen ze al eens om een geweigerde paspoortfoto naar de rechter, die overigens de gemeente gelijk gaf. Ze schrijven ook bezwaarschriften tegen afwijzingen en deden, teneinde de argumenten van de ambtenarij te achterhalen, een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Onder meer Venray, Groningen, Eijs­den-Mar­gra­ten, Geldermalsen, Groningen, Someren, Haarlem, Hardenberg, Eindhoven en Den Haag riepen om hulp Gisteren werden vanwege dat Wob-verzoek de noodkreten van diverse gemeente-ambtenaren openbaar. Uit het gemeentehuis van Woensdrecht, 2012: “Bij ons verscheen gisteravond een man die lid is van pastafar(an)isme (vliegend spaghettimonster). Hij had een soort vergiet op zijn hoofd. Meldde dat dit uit geloofsovertuiging was. Wij hebben gegoogled en lazen inderdaad dat dit een ‘beweging’ is en inmiddels bekend in verschillende landen. Mogen wij deze pasfoto accepteren, zo nee hoe moeten wij daarmee omgaan?” Uit de gegevens van het Wob-verzoek blijkt dat de ambtenarij aan de herhaalde aanvragen afwijzingen en bezwaarschriften een flinke kluif had. Baliemedewerkers in onder meer Venray, Groningen, Hardenberg, Eijsden-Margraten, Geldermalsen, Groningen, Someren, Haarlem, Hardenveld, Eindhoven en Den Haag riepen hulp van de mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in toen er vergiethoofden aan de receptie verschenen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.