Ambitieus Duitsland steekt miljarden in treinspoor

De Duitse regering trekt miljarden euro’s uit voor een plan om vertragingen van intercity’s, ICE’s en ­andere lange-afstandstreinen tegen te gaan. Die zijn een hardnekkig en groeiend probleem. Ongeveer een kwart van die treinen komt te laat aan. Vorige maand was dat zelfs 30 procent, een dieptepunt in de statistieken van het Duitse spoor. Het gevolg: reizigers missen aansluitingen en daardoor kan de reistijd sterk oplopen.

Het ministerie voor verkeer en Deutsche Bahn willen dit probleem de wereld uit helpen. Ze hebben een masterplan daartoe uit 2016 fors uitgebreid en de hoogste prioriteit gegeven. “Tot 2030 willen we het aantal reizigers verdubbelen en meer goederen op de rails brengen”, zei verkeersminister Andreas Scheuer in de krant Die Welt. “En dat met goede service en ­hoge kwaliteit.”

De plannen zijn verstrekkend. Er moeten honderden nieuwe treinen komen met betere voorzieningen, de kwaliteit van het spoor moet op veel plekken beter, zodat ook lange goederentreinen eroverheen kunnen. En vooral: treinen moeten stipter rijden. Op de grootste stations zijn nu al ‘stiptheidsteams’ en ‘stiptheidsmanagers’ actief.

Dit jaar investeerde Duitsland 9,3 miljard in modernisering van het spoor, het hoogste bedrag ooit. Daar komen tot 2030 nog vele miljarden bij. Belangrijke knooppunten rond steden als Frankfurt, Hamburg, Keulen en München gaan op de schop en worden uitgebreid. Alleen al om de infrastructuur in en rond Hamburg te verbeteren, wordt bijvoorbeeld 2 miljard uitgetrokken.

Notoir vaak te laat

De vertraagde ­treinen leveren vooral problemen op bij verre verbindingen. In het uitgestrekte Duitsland met zijn meer dan 33 duizend kilometer spoor (vijf keer zoveel als in Nederland) is er een groot onderscheid tussen regionaal treinverkeer en de lijnen die langere afstanden overbruggen. Bij die lange trajecten scoort Duitsland slecht vergeleken met de omliggende landen, vertelt Hildebrand van Kuyeren van Treinreiziger.nl. Hij zette stiptheid van treinen in Europa op een rij. Als het om punctualiteit gaat, doet ook Nederland het beter dan Duitsland. De vergelijking gaat enigszins mank, want echt lange afstanden zijn er in Nederland niet, zegt Van Kuyeren. “Het Nederlandse spoor is eerder te vergelijken met het regionale treinverkeer in een Duitse deelstaat en daar rijden de treinen wel stipt”, aldus Van Kuyeren.

Het zijn de ICE’s en de intercity’s die in Duitsland notoir vaak te laat aankomen. “De laatste tijd waren er veel incidenten die dat beeld versterkten”, vertelt Van Kuyeren. “Vorige maand bijvoorbeeld brak brand uit in een ICE-trein tussen Keulen en Frankfurt. Het verkeer op dat traject was dagenlang gestremd. Vorig jaar was het spoor verzakt op een punt in het traject tussen Keulen en Zwitserland. Het duurde maanden tot dit ­verholpen was.”

Volgens Duitse spoorwegbeambten is een trein vertraagd als die meer dan zes minuten te laat zijn bestemming bereikt. Dat is dus het geval voor een kwart van de ritten van lange-afstandstreinen in Duitsland. Een belangrijke verklaring daarvoor is achterstallig onderhoud aan het spoor. Er wordt hard gewerkt aan het opknappen van de rails, maar die werkzaamheden – soms op achthonderd plekken tegelijk – leveren ook weer vertraging op. Treinen moeten wachten, langzamer rijden of worden omgeleid. Of ze rijden helemaal niet. Nieuwe investeringen moeten ervoor zorgen dat bouwwerkzaamheden sneller klaar zijn en beter gecoördineerd worden.

De details van de plannen van de Duitse regering moeten nog worden uitgewerkt en met de deelstaten en gemeenten worden afgestemd. Het is de vraag of het de regering lukt alle voornemens uit te voeren. Lokaal ­verzet is niet uit te sluiten.

En of alles binnen de geplande ­perken blijft? Een ander groot bouwproject op het Duitse spoor, ‘Stuttgart 21’, is omstreden. Het is een financieel debacle, de kost liggen al een miljard hoger dan begroot. Het kampt trouwens ook met vertraging.