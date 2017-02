Ambassademedewerker Noord-Korea verdacht van moord op Kim Jong-nam

Politiechef Khalid Abu Baker © AFP

'We hebben de ambassadeur toestemming gevraagd om beiden te ondervragen', zegt Khalid. 'We hopen dat de Noord-Koreaanse ambassade met ons zal meewerken en ons zal toelaten om ze snel te verhoren. Anders moeten we hen dwingen om te komen.'



Het is allerminst gezegd dat de ambassade gehoor zal geven aan dat verzoek. De dood van Kim heeft tot grote fricties geleid tussen Maleisië en Noord-Korea. De Noord-Koreaanse ambassadeur in Maleisië, Kang Chol, zei maandag dat de Maleisische autoriteiten 'niet vertrouwd kunnen worden' als het gaat om het onderzoek. Noord-Korea eiste na de moord het lichaam van Kim Jong-nam op.



Vergiftigd

Kim Jong-nam werd op 13 februari vermoord in de internationale luchthaven in Kuala Lumpur. De 45-jarige man werd er mogelijk vergiftigd door twee vrouwen, een 28-jarige Vietnamese en een 25-jarige Indonesische. Ze zouden in de vertrekhal van de luchthaven een vloeistof in zijn gezicht hebben gegooid. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.



Ruim een week na de dood van Kim Jong-nam is nog altijd niet vastgesteld waaraan de halfbroer van Kim Jong-un is overleden. Autopsie kon nog geen uitsluitsel geven over de preciese doodsoorzaak.

