Amazon ontketent prijzenoorlog in Amerikaanse supermarkten

Het is schrikken voor de Amerikaanse supermarktketens, zo'n nieuwkomer met diepe zakken en veel ambitie. Internetgigant Amazon maakt de overname van de keten Whole Foods (11,6 miljard euro) komende maandag officieel rond en vuurt meteen een salvo prijsverlagingen af. Bananen, eieren, zalm en rundvlees worden goedkoper. Het is een nieuwe ronde in een aanhoudende prijzenoorlog.

Op de beurs stonden de klassieke ketens meteen onder druk. Op het Damrak ging het aandeel van supermarktconcern Ahold Delhaize gisteren hard onderuit met meer dan 7 procent door de dreigende prijzenslag op de Amerikaanse markt. De Belgisch-Nederlandse combinatie is al tientallen jaren actief in de VS. Volgens de Wall Street Journal verloren de zes grootste voedselretailers in de VS 12 miljard aan beurswaarde nadat Amazon zijn plannen bekend maakte.

Whole Foods richt zich vooral op biologische en gezonde voeding en heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Vorig jaar bedroeg de omzet 16 miljard dollar. Op stuntprijzen konden klanten van Whole Foods niet rekenen, wel op kwaliteit. Amazon denkt beide te kunnen bieden dankzij efficiënte logistiek en innovaties.

Als online-verkoper weet Amazon hoe het klanten moet binden. In de succesvolle dienst Amazon Prime - 60 miljoen leden betalen jaarlijks 99 dollar contributie in ruil voor kortingen - wordt voortaan ook Whole Foods betrokken. Amazon wil producten van de supermarkt via zijn website gaan verkopen. Klanten krijgen die niet alleen thuisbezorgd, maar kunnen ze ook ophalen in een afhaalkluisje in een Whole Foods-filiaal. Wie een product wil ruilen, laat het in zo'n kluisje achter.

Kenners spreken van stevige en snelle stappen van Amazon op een markt die wordt gekenmerkt door stevige concurrentie. Aldi, sinds de jaren zeventig actief in de VS, gaat er flink uitbreiden naar 2500 filialen in 2022. Lidl is net begonnen en opent in een jaar tijd honderd vestigingen. Op de opmars van de discounters reageerden Kroger en Wal-mart met eigen prijsverlagingen.

Voice shopping Walmart, de grootste retailer ter wereld, vergroot bovendien z'n online-activiteiten om Amazon bij te blijven. Dat doet het niet alleen, maar samen met Google. Woensdag maakten zij bekend dat vanaf september honderdduizenden Wal-mart-artikelen te koop zijn via voice shopping. Google Assistent, een concurrent van Amazons assistent Echo, maakt dit stemwinkelen mogelijk. Volgens Marc Lore, topman van Walmarts e-commerce, kan de consument iets algemeens zoals boter, kaas of eieren roepen, en weet Google Assistent dan precies welk merk en welke hoeveelheid hij moet bestellen. Volgend jaar kunnen klanten ook roepen in welke van de 4700 Walmart-winkels ze het product willen ophalen. Walmart gaat ook samenwerken met partijen als Uber voor thuisbezorgingen. De concurrenten mogen Amazon dan angstvallig in de gaten houden, zelf hanteert Amazon een ander principe: 'liever een klantenobsessie, dan een concurrentenobsessie'. Verder gaat het om de lange termijn. Dat betekende eerder al dat Amazon producten tegen kostprijs of met verlies verkocht, om zo marktaandeel te verkrijgen in belangrijke sectoren. Die strategie verwachten kenners ook in de supermarktbranche. Vandaar dat Amazons persbericht leest als een supermarktfolder met kortingen voor komende week. Vanaf maandag liggen in de Whole Foods ook goedkope avocado's, hippe sla- en koolsoorten, amandelboter, appels en gegrilde kip. Lees ook: Amazon en zijn eigenaar Bezos zijn een luis in de pels voor Trump

