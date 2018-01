Amazon maakt caissière overbodig in kassaloze winkel

Amazon opende gisteren in Seattle een supermarkt zonder caissières voor het publiek. Honderden camera’s houden bij welke producten de klant pakt of terugzet. Afrekenen bij de kassa hoeft niet, dankzij de app gaat betalen vanzelf. De retailgigant kan de technologie gaan inzetten bij de Whole Foods-supermarkten die het vorig jaar in de VS heeft gekocht. Maar ook is het concept zelf goed te verkopen aan andere supermarktketens.

Lees verder na de advertentie

'De Amazon-dienst lijkt me makkelijker in het gebruik dan de zelfscankassa in Nederlandse supermarkten' Wim Biemans, universitair hoofddocent innovatie en marketing

Is het een formule die de wereld gaat veroveren? “Ik hoop het, ik zou er zeker gebruik van maken”, zegt Wim Biemans, universitair hoofddocent innovatie en marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het is een geavanceerde combinatie van technieken. En de dienst lijkt me makkelijker in het gebruik dan de zelfscankassa in Nederlandse supermarkten. Ook voor ouderen is het goed te doen.”