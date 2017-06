Amazon koopt keten van biologische winkels

Een webwinkel die een supermarkt overneemt? Jawel. Amazon, dat via het web ongeveer alles verkoopt wat er in de wereld te verkopen is, heeft een bod gedaan op Whole Foods Market, een supermarktketen die natuurlijke en organische producten verkoopt en die in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk 464 winkels heeft.

Lees verder na de advertentie

Het zou kunnen dat Whole Foods kan profiteren van de inkoopmacht van Amazon

De overname, waarmee omgerekend ruim 13 miljard euro is gemoeid, komt als een verrassing. Amazon is een webwinkel en Whole Foods moet het uitsluitend hebben van (fysieke) winkels. Amazon verkoopt wel voedingsmiddelen via het web, maar is daarin niet erg succesvol geweest.

Met Whole Foods heeft het nu wel een grote leverancier van kruidenierswaren in huis die zich mogelijk meer gaat richten op bestellingen aan huis. Het zou kunnen dat Whole Foods kan profiteren van de inkoopmacht van Amazon dat, gemeten in omzet, vele malen groter is dan Whole Foods.

Op de achtergrond speelt ook een andere kwestie mee. Een investeerder kocht zich vorig jaar in bij Whole Foods en eiste vervolgens dat het bedrijf zou worden verkocht. Dat was tegen de zin van John Mackey, een van de oprichters van Whole Foods, en nu nog altijd bestuursvoorzitter. Mackey kan zijn positie houden, nu Amazon zijn keten heeft overgenomen.

Dalende koersen Beleggers hebben de indruk dat de overname grote gevolgen zou kunnen krijgen. De koers van AholdDelhaize, dat in het oosten van de VS honderden supermarkten heeft, ging na de bekendmaking van de overname onderuit (-9,5 procent) en ook de koersen van andere Europese supermarktketens daalden. Blijkbaar denken beleggers dat de topman van Amazon, Jeff Bezos, grote plannen heeft met Whole Foods Nog opvallender waren de relatief enorme koersdalingen van Walmart en Kroger. Die ketens zijn vele malen groter dan Whole Foods, dat een jaaromzet kent van ruim 15 miljard euro. Walmart is qua omzet ongeveer dertig zo groot, Kroger zeven keer. Blijkbaar denken beleggers dat de topman van Amazon, Jeff Bezos, grote plannen heeft met Whole Foods en dat die plannen een bedreiging kunnen vormen voor reuzen als Walmart. Whole Foods is opgericht in 1980 toen Mackey met Renee Lawson (beiden twintigers) met geleend geld een winkel in gezonde voeding opende in Austin (Texas). Toen Austin werd getroffen door noodweer, kon het duo opnieuw beginnen. Whole Foods breidde later uit in ander Amerikaanse steden en kocht vervolgens een serie branchegenoten op. De keten presenteert zichzelf als ‘de meest gezonde kruidenier van Amerika’. Amazon begon met ooit met de verkoop van boeken via het web, breidde het assortiment daarna gestaag uit, en haalde de afgelopen vijftien jaar een gemiddelde omzetgroei van 30 procent. Vorig jaar had Amazon een omzet van circa 130 miljard euro.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.