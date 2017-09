Amazon hengelt naar subsidie voor nieuw hoofdkantoor

Een gemeente, stad of een staat met de laagste belastingtarieven, daar is internetgigant Amazon naar op zoek. De online-verkoper doet schaamteloos een openbare oproep aan overheidsbestuurders om het bedrijf zo min mogelijk fiscaal af te laten dragen.

Als tegenprestatie heeft Amazon een werkplek van 5 miljard dollar voor 50.000 werknemers.

Amazon is op zoek naar een geschikte locatie om een tweede hoofdkantoor te bouwen van 5 miljard dollar, ergens in Noord-Amerika. Het huidige hoofdkantoor staat in Seattle. Het tweede hoofdkantoor wil Amazon op een goedkopere plek.

Het bedrijf stelt meer eisen: er moeten in die gemeente tenminste een miljoen mensen wonen, er moet een internationaal vliegveld aanwezig zijn in een straal van drie kwartier reistijd, plus goede universtiteiten en uitstekende vervoersmogelijkheden.

Dallas, Houston, Miami, St. Louis, Toronto en Kentucky kwamen direct met een aanbod

Aanbod Dallas, Houston, Toronto, St.Louis, Kentucky en Miami lieten direct weten met een aanbod te komen, na de oproep donderdag. De burgemeester van Chicago heeft al contact opgenomen met de grote baas van Amazon, Jeff Bezos. Lokale overheden gaan vaker vrij ver met hun belastingregels voor bedrijven die ze willen houden of binnen halen vanwege de werkgelegenheid. Onlangs gaf de staat Wisconsin de Taiwanese fabrikant van computeronderdelen Foxconn nog een korting van 3 miljard dollar op de bouw van een fabriek van 10 miljard dollar. Washington gaf een belastingvoordeel van 8,7 miljard euro aan Boeing in 2013 voor de bouw van nieuwe vliegtuigen. Dat is voor zover bekend het hoogste bod tot zover aan een bedrijf gedaan. Geschat wordt dat Amazon ook een korting krijgt in die orde. Maar de overeenkomst kan ook deels bestaan uit subsidie op scholing of het sneller en makkelijker krijgen van vergunningen. De werkplekken die het snelgroeiende Amazon belooft, zijn goed betaalde banen met een gemiddeld inkomen van 100.000 dollar, zegt de internetgigant. Dat betreft dan vooral softwareontwikkelaars. Het wil niet verder in Seattle uitbreiden omdat het op een nieuwe plek nieuw talent wil aantrekken. Op het huidige hoofdkantoor is ook sprake van ruimtegebrek. Het aantal medewerkers in Seattle is in tien jaar tijd gegroeid van een paar duizend naar ruim 40.000. Tot 19 oktober mogen staten en steden een aanbod doen voor het tweede hoofdkantoor. Volgend jaar hakt Amazon de knoop door.

