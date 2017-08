Amazon en zijn eigenaar Bezos zijn een luis in de pels voor Trump

Amazon als de winkel waar je alles, maar dan ook alles kunt krijgen. Van boeken tot bananen. Van videodienst tot vlinderdas. Het is de droom van oprichter Jeff Bezos. Maar de Amerikaanse president Donald Trump moet er niet veel van hebben. In een tweet haalde hij gisteren uit naar de internetgigant. Amazon zou 'enorme schade' berokkenen aan Amerikaanse winkelbedrijven. De webwinkel zou 'pijn aanrichten' in dorpen, steden en staten in de hele Verenigde Staten, waarbij vele banen verloren gaan.

Lees verder na de advertentie

Het is niet de eerste keer dat Trump Amazon in een kwaad daglicht stelt. Eerder twitterde de president dat Amazon weigert 'internetbelastingen' te betalen. Trump haalde daarbij ook uit naar The Washington Post, een krant die in handen is van Amazon-oprichter Bezos en die kritisch schrijft over Trump. Het heeft daarmee veel weg van een vete tussen twee grote Amerikaanse ego's.

Maar vete of niet, een bedreiging voor veel fysieke winkels is Amazon zeker

Maar vete of niet, een bedreiging voor veel fysieke winkels is Amazon zeker. Ooit begon de webwinkel met de verkoop van boeken. Inmiddels kun je er ook terecht voor elektronica, speelgoed, kleding en meubels. Verder heeft Amazon een videodienst die concurreert met Netflix en een muziekdienst die de strijd aangaat met Spotify en Apple Music.

Innovatieve initiatieven En nu zet het bedrijf ook nog alles op alles om een serieuze speler te worden als het gaat om de verkoop van dagelijkse boodschappen. Half juni maakte Amazon bekend dat het supermarktconcern Whole Foods overneemt voor 13,7 miljard dollar. Om dit te financieren en de supermarktactiviteiten verder uit te breiden zou Amazon 16 miljard dollar willen ophalen bij investeerders, zo meldde persbureau Bloomberg gisteren op basis van bronnen. Naast deze overname is Amazon druk aan het experimenteren met andere manieren om voedsel te verkopen. Zo komt er een supermarkt van Amazon in Seattle waar je boodschappen kunt doen zonder dat er een kassa aan te pas komt. Met behulp van camera's en kunstmatige intelligentie zou worden bepaald wat klanten in hun boodschappentas doen. De opening van deze winkel laat op zich wachten door technische problemen. Volgens een artikel in The Wall Street Journal lukt het de technologie niet om meer dan twintig klanten tegelijkertijd te volgen bij het doen van hun aankopen. Beter gaat het met een ander initiatief: Instant Pickup. Hierbij kunnen klanten via een app een klein product bestellen, waarna ze het kunnen ophalen uit een kluisje bij een afhaalpunt. Denk aan een blikje frisdrank of een telefoonoplader. Tussen bestellen en ophalen zit niet meer dan twee minuten, beweert Amazon. Inmiddels zijn er twee winkels open.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.