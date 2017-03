Amandelvis met spinazie uit de wok

Al met al is het een extra eiwitbron, grote visfilets zijn hierbij daarom helemaal niet nodig: 100 à 125 gram per persoon moet genoeg zijn.

Kies een lichte, witte vissoort, of bijvoorbeeld (zalm)forel. Je bakt de gepaneerde vis snel gaar en krokant in olijfolie. Een ‘doorsnee’ extra vierge olie is daar prima geschikt voor. Ik houd zelf niet van de smaak van ‘pure’ of ‘milde’ olijfolie, maar wie dat daar wel een liefhebber van is, kan die natuurlijk ook gebruiken.

Tegen het eind van de baktijd roerbak je in luttele minuten een simpel bijgerecht van spinazie en bosui. Lekker met een aardappelgerecht, couscous of rijst.

Ingrediënten voor 4 personen 125 g ongepelde amandelen

1 limoen, liefst biologisch

4 niet te dikke, witte visfilets (ca. 125 g)

zout

versgemalen peper

ca. 6 el bloem

2 eieren, losgeklopt

extra vierge olijfolie

2 bosuien, in ringen

750 g panklare spinazie

1 teen knoflook, uitgeperst Maal de amandelen in de keukenmachine tot een ietwat grof kruim. Boen de limoen schoon en rasp de helft van de schil fijn af. Pers een limoenhelft uit, snijd de andere in dunne plakjes. Bestrooi de vis met wat zout en peper. Doe de bloem in een diep bord. Zet amandelkruim en ei ernaast. Kies een lichte, witte vissoort, of bijvoorbeeld (zalm)forel. Je bakt de gepaneerde vis snel gaar en krokant in olijfolie Verhit een dun laagje olie in een grote anti-aanbakkoekenpan. Wentel de visfilets een voor een eerst door de bloem, dan door het ei, en dan door het amandelkruim. Duw het kruim goed aan. Bak de vis aan beide kanten goudbruin en gaar, in circa 4 minuten totaal. Keer slechts een maal. Verhit intussen enkele eetlepels olie in een wok. Roerbak de bosui 30 seconden. Roerbak vervolgens de spinazie op hoog vuur mee tot ze slinkt (dat duurt circa 1 minuut). Bak de knoflook kort mee en roer het citroensap erdoor. Breng de gebakken groente op smaak met wat peper en serveer vis en spinazie meteen met de plakjes limoen.

