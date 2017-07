Alvast wat Vierdaagsesfeer proeven

Op tafel staat een grote bos gladiolen. De uithoeken van het kantoor in de tuin zijn ontdaan van spinrag, de slaapbank is uitgeklapt en opgedekt. We maken ons klaar. Nijmegen ook: voor ruim 44.000 wandelaars, onder wie 5.000 militairen, en elke dag zo’n 200.000 feestgangers.

Het is een nogal uit de kluiten gewassen feestje, die Vierdaagse. Al weken hangt het in de lucht. Soms letterlijk, zoals de kilometers lange lijnen met schoenen boven de straten. Wegopbrekingen zijn in allerijl dichtgegooid. Op de Wedren waar de wandelaars starten en finishen is een compleet dorp uit de grond gestampt, net als in Heumensoord waar de militairen uit 34 landen verblijven. Langs de Via Gladiola markeren toeschouwers zoals elk jaar alvast hun plekje met rood- wit lint of een bankstel met een bordje erop: ‘gereserveerd’.

De afgelopen twee dagen stroomde Nijmegen vol. Ook ‘onze’ drie lopers arriveren. Broer van Gisbergen (z’n 8ste Vierdaagse) uit Reusel, Ron Vermeulen (4de keer) en Nicky van der Heijden (5de keer) uit Helmond. Uit hun auto halen ze tassen vol mueslibollen, repen en sportdrank, wandelschoenen en sokken, pleisters, rollen tape en andere noodhulpmiddelen, extra wandelschoenen en slippers, kleding tegen de hitte en de regen, en niet te vergeten een doos rode wijn. En nog eentje. “Je kan maar beter goed voorbereid zijn”, zegt Ron.

Officieel verblijven zo’n 2000 wandelaars bij Nijmegenaren in huis. Officieus zijn dat er veel en veel meer. In de wijde omgeving is geen leeg bed meer te vinden. Bij de Vierdaagsecamping in Hatert, waar je niet kunt reserveren, stonden wandelaars met hun huis op wielen al vijf dagen van tevoren in de rij. Traditie.

Nadat ze zijn geïnstalleerd, fietsen onze lopers naar de Wedren voor hun startbewijs en snuiven ze alvast Vierdaagsesfeer op, met een frietje en biertje erbij. En dan vroeg naar bed, omdat je om 4 uur weer op moet. Slapen lukt niet die eerste nacht, weet Nicky. Maar ook dat is traditie. En daar gaan ze dan. Nog vier dagen 40 kilometer te gaan.

