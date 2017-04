Alvast wat extra voor verpleeghuizen

Het geld is net als de 100 miljoen euro die begin dit jaar al werd toegezegd, bedoeld om de grootste problemen aan te pakken en specifiek voor meer handen aan het bed.

Minister Jeroen Dijsselbloem van financiën sprak gisteravond met de vier partijen die onderhandelen over een nieuwe regering. Of de extra investering staat of valt met hun stem is onduidelijk.

Het bedrag zal in de Voorjaarsnota worden ingeboekt. Dat is de enige manier om nog voor de zomer alvast een extra bedrag voor de verpleeghuizen beschikbaar te kunnen stellen. Het kabinet had tot eind mei om daarover te beslissen. Het geld is beschikbaar: de overheid had vorig jaar een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro.

Eind maart zei het kabinet nog dat het niet zelf het extra geld kon regelen. Staatssecretaris Van Rijn vond dat geen taak voor een demissionair kabinet. Hij daagde de Tweede Kamer zelf uit met een voorstel te komen, maar die was te verdeeld. VVD, CDA, D66 en GroenLinks wilden niet meewerken aan een tijdelijke maatregel, maar zagen het extra geld voor de ouderenzorg liever in één keer geregeld via de formatie.

Mogelijk komt via de formatie nog veel meer extra geld op tafel voor de ouderenzorg. De VVD heeft in de campagne gezegd dat er desnoods 2 miljard extra moet komen.

