Als Trump struikelt over de affaire-Daniels is het vanwege geld, niet vanwege seks

Stormy Daniels en Donald Trump hebben zeker overeenkomsten. De porno-actrice die de Amerikaanse president in een lastig parket heeft gebracht, speelt graag de baas. Ze ontslaat, als regisseur, zonder morren acteurs die niet goed presteren. En ze is actief op Twitter – maar wel een stuk grappiger dan Trump.

‘Domme hoeren gaan naar de hel’, schrijft iemand over haar in een tweet. Antwoord van Daniels: ‘Poeh! Gelukkig ben ik een slimme’. Als iemand vraagt of haar borsten echt zijn, antwoordt ze: ‘Je verzint ze in ieder geval niet’. Opvallend punt: Trump heeft tot nu toe geen enkele tweet aan haar gewijd.

Erg aantrekkelijk vond ze Trump niet, ze hoopte destijds vooral dat ze mee kon doen aan zijn tv-programma ‘The Apprentice’

Normaal gaat de president graag tekeer tegen iedereen die hem beschuldigt, inclusief vrouwen die hij zou hebben lastiggevallen. Daarvan was bij Daniels in ieder geval geen sprake. De seks die zij volgens haar hadden, in 2006, gebeurde met wederzijdse instemming. Erg aantrekkelijk vond ze hem niet, ze hoopte destijds vooral dat ze mee kon doen aan zijn tv-programma ‘The Apprentice’.

Daniels geïnterviewd door CNN-journalist Anderson Cooper. © AP

Problemen voor Trump De vraag is waarom de hele wereld kennis moet nemen van een veronderstelde, eenmalige seksuele ontmoeting tussen de destijds 60-jarige zakenman en een 27-jarige porno-actrice. Afgezien van de sensatie is het punt dat Daniels’ verhaal, dat ze zondagavond deed in het prestigieuze tv-programma ’60 Minutes’, de president in de problemen kan brengen. In Washington wordt al gezegd dat zij, en niet speciaal onderzoeker Robert Mueller, Trump zal laten struikelen. Als het zo ver komt gaat het niet om de seks, maar om geld. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde haar uit eigen zak kort voor de presidentsverkiezingen 130.000 dollar om te zwijgen over haar affaire met de president. Daniels wil af van die overeenkomst, die volgens haar niet eens geldig is omdat Trumps handtekening er niet onder staat. Ze treedt nu naar buiten omdat ze niet voor leugenaar uitgemaakt wil worden, zegt Daniels, want Trump heeft ontkend dat er ooit iets is gebeurd. Maar volgens critici denkt ze gewoon meer te kunnen verdienen met praten dan met zwijgen. De actrice staat ook bekend als iemand die een neusje heeft voor financiële kansen. Ze tourt de laatste tijd weer door Amerika als stripper, met als slogan ‘Make America horny (geil, red.) again’ – een parodie op Trumps bekende slogan.

Eigen baas Stormy Daniels (39) werd geboren als Stephany Gregory, later nam ze de achternaam Clifford aan van haar eerste echtgenoot. Aan de hand van een vriendin ontdekte ze dat ze als stripper veel meer geld kon verdienen dan met gewone baantjes. Later rolde ze de porno-industrie in, waar ze de artiestennaam Stormy Daniels aannam en in tientallen films speelde. Ze regisseerde ook zelf, volgens kenners films waar zelfs iets van een verhaal in zit, en won vele prijzen. Ze was een heel serieuze zakenvrouw en filmmaakster en ze had de teugels van haar carrière in eigen handen Jude Apatow, filmmaker Zij trad ook enkele malen op in serieuze films, zoals ‘Knocked Up’ en ‘The 40-Year-Old Virgin’. “Ze was een heel serieuze zakenvrouw en filmmaakster en ze had de teugels van haar carrière in eigen handen”, zegt de regisseur van die films, Jude Apatow, in The New York Times. “Zij is de baas en iedereen wist dat”, zegt Nina Hartley, een van de bekendste porno-actrices. Ook in haar vrije tijd heeft Stormy Daniels graag de teugels in handen. Ze doet met haar eigen paarden mee aan dressuurshows, een dure hobby. Haar derde echtgenoot, een porno-acteur met wie ze een dochter heeft, gaat vaak mee. Van een eerdere echtgenoot scheidde ze na ruzies waarbij ze volgens hem sloeg en zelfs een potplant naar zijn hoofd gooide.