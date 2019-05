Als teammanager van de Nederlandse zeilers houdt Dorien de Vries rekening met elk 'wat-als-scenario’

Er kan zoveel fout gaan, zegt De Vries (53) op een persbijeenkomst tijdens de Medemblik Regatta. Bijvoorbeeld dat een container van de boot valt. Zo herinnert ze zich nog een telefoontje vanuit Tokio. Een container die daar permanent staat, stond opeens honderd meter verderop. Weggeblazen door een tyfoon. En niemand kon haar vertellen hoe het met de spullen in de container was. “Dan is Tokio ver weg.”

In oktober 2016, vlak na de Spelen van Rio, bracht De Vries het eerste bezoek aan Tokio. Op zoek naar huisvesting voor de zeilers en de staf. Dat viel niet mee, een aantal bezochte locaties bleek niet te voldoen aan haar eisen. “We wilden niet dezelfde toestanden als in 1996 in Atlanta, waar we soms wel anderhalf tot twee uur per dag in de bus zaten.”

Met een passer werd een cirkel om de haven van Enoshima getrokken. In een omtrek van maximaal twee kilometer werd de speurtocht naar huisvesting vervolgd, maar het aanbod was niet overweldigend. De meeste huizen voldeden niet aan de westerse maatstaven. De Vries: “Japanse huizen hebben kleine kamers en ze willen dat je met vier tot zes mensen op een kamer ligt. Dat zijn wij niet gewend.”

Ritselen

De Vries, als windsurfer winnaar van olympisch brons in 1992 in Barcelona, ondervond ook dat het lastig onderhandelen was met de Japanners. Anders dan in Rio. “In Rio kon je met wat extra geld dingen voor elkaar krijgen. Gewoon door mensen om te kopen of dingen te ritselen. In Japan valt er niks te ritselen. Het is allemaal heel precies geregeld.”

Maar vies van geld bleken ook de Japanners niet te zijn. “Ze denken daar dat de bomen tot in de hemel reiken”, zegt De Vries, “maar ik had te maken met een budget.” Afspraken bleken niet altijd waterdicht. “We hadden voor een flink bedrag een huis gehuurd voor een jaar. Kreeg ik een telefoontje dat de prijs plots vervijfvoudigd was: 1400 euro per nacht voor vier personen.”

Uiteindelijk had De Vries succes. Via een goed Engels sprekende makelaar huurde ze voor twee jaar een drietal huizen, allemaal op fietsafstand van de haven. Die zijn nu ingericht met eigen bedden en een eigen gym. Ook dat laatste was een klein probleem. “Tien door ons bezochte gyms hadden niet de spullen die wij nodig hebben. Nicholas Heiner (de 96 kilo zware Finnzeiler, red.) heeft zwaardere gewichten nodig dan de Japanners.”