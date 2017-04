Als Sinterklaas door de Cariben

Een voetbalstadion voor het nationale elftal van Trinidad en Tobago. Een trainingscentrum in Guyana. Nieuwe voetbalbondsgebouwen op Grenada. Een sportcomplex met restaurant, fanshop en vier kunstgrasvelden in Suriname. Heel wat Caribische voetbalfederaties kregen de afgelopen week Fifa-president Gianni Infantino op bezoek, die gul de geldbuidel had opengetrokken - en daar uiteraard ontzettend veel lof voor oogstte.

Hoe klein of groot een voetbalbond ook is, bij voor­zit­ters­ver­kie­zin­gen hebben ze allemaal één stem

Eens verkozen zou hij de kleine voetballanden zeker niet vergeten. Dat was de belofte waarmee Infantino februari vorig jaar een gooi deed naar het voorzitterschap van de wereldvoetbalbond Fifa.

Een strategie die erg succesvol zou blijken, want veel landen in de Cariben waren bij de eerste om openlijk de kandidatuur van de Zwitser met Italiaanse roots te ondersteunen. En hoe klein of groot een voetbalbond ook is, bij voorzittersverkiezingen hebben ze allemaal één stem.

Infantino volgde zodoende de verguisde Sepp Blatter op, onder wiens leiding de Fifa verwikkeld was geraakt in talloze corruptieschandalen.

Gianni Infantino opent een sportveld in Paramaribo dat met financiële steun van de FIFA werd aangelegd. © Pieter Van Maele

Extra centen Nu voegt Infantino de daad bij het woord. Met een privéjet hopte hij de voorbije dagen een week lang van het ene Caribische plaatsje naar het andere, waarbij hij vooral verkondigde dat dankzij hem ook landen als Aruba (162ste op de wereldranglijst) en Suriname (118de) een grotere rol op het wereldtoneel kunnen spelen. Dat niet alleen dankzij de extra centen die het hoofdkantoor in Zürich voortaan bereid is voor deze regio vrij te maken. "Ik wil ook kleinere landen als Suriname, waar voetbal net zo goed deel uitmaakt van het DNA, laten profiteren van de recente hervormingen bij de Fifa", zei Infantino tegen journalisten toen hij dinsdagavond het presidentieel paleis in Paramaribo verliet, waar hij bijna een uur lang had gesproken met vicepresident Ashwin Adhin. Suriname kan alvast beginnen te dromen van én te investeren in een toekomstige kwalificatie Gianni Infantino, Fifa-president "Daarom organiseren we vanaf 2026 de eindronde van het wereldkampioenschap met 48 deelnemers, in plaats van 32. Het toernooi zal dan zes teams tellen uit dit deel van de wereld, dubbel zoveel als voordien. Suriname kan alvast beginnen te dromen van én te investeren in een toekomstige kwalificatie." Zonder broodnodige investeringen zal Suriname het inderdaad niet redden, ook niet met een uitgebreide eindronde. Zo heeft het nog steeds geen profcompetitie, voldoet het nationale voetbalstadion niet aan de huidige normen - 's avonds kunnen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden omdat de verlichting te zwak is - en heeft de Surinaamse voetbalbond het geld niet om het nationale elftal regelmatig interlands te laten spelen. Infantino: "Voor ik aantrad, investeerde Fifa jaarlijks 17 miljoen euro in de Concacaf (de federatie van voetbalbonden uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Cariben, red.). Dankzij mij is dat budget vandaag meer dan driemaal zo groot." Tekst loopt door onder afbeelding. Gianni Infantino (links) en Ashwin Adhin (rechts), vicepresident van Suriname, tijdens een ontmoeting in het presidentieel paleis. © Pieter Van Maele

Rode loper Alle Caribische voetbalfederaties, hoe klein ook, maken nu jaarlijks aanspraak op minstens 1,15 miljoen euro om hun activiteiten te betalen. Infantino werd dan ook een week lang overal met een rode loper onthaald. Op Trinidad speelde hij een vriendschappelijk wedstrijdje tegen een team met ministers en hoge ambtenaren, in Guyana schonk hij een gepersonaliseerd voetbaltruitje aan president David Granger en in Suriname werd hij bejubeld door de tientallen jonge voetballertjes op de gloednieuwe kunstgrasvelden waarvoor hij zonet een lintje had doorgeknipt. Om jon­ge­ren­com­pe­ti­ties of vrouwenvoetbal te ontwikkelen, heb je gigantisch veel geld nodig John Krishnadath, voorzitter van de Surinaamse voetbalbond "Je kunt nog zo'n mooie visie hebben, maar zonder geld om die te realiseren sta je nergens", zegt John Krishnadath, voorzitter van de Surinaamse voetbalbond - die door Infantino voortdurend 'mijn goede vriend' werd genoemd. "Om jongerencompetities, zaalvoetbal of vrouwenvoetbal te ontwikkelen, heb je gigantisch veel geld nodig. Hetzelfde geldt voor het verbeteren van onze infrastructuur. De fondsen van de Fifa zijn daarom onmisbaar voor ons." In 2019 houdt de wereldvoetbalbond opnieuw voorzittersverkiezingen. Er moet de komende twee jaar heel wat gebeuren wil Infantino dan niet kunnen rekenen op de steun van de 31 voetbalbonden van de Caribische regio.

