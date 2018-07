Als praten over je gedetineerde vader te moeilijk is, app dan

En hoe moet dat nu verder, nu er geen inkomsten meer zijn en de moeder in veel gevallen alleen voor het gezin moet zorgen? In Europa missen 2,1 miljoen kinderen een ouder omdat deze gevangen zit. Dat veroorzaakt in het minste geval stress bij de achterblijvers, in het ergste geval een post-traumatisch stress stoornis (PTSS).

Appen blijkt voor kinderen vaak stukken makkelijker dan bellen

Volgens Winie Hanekamp van de Stichting Exodus die ex-gedetineerden en hun familie begeleidt, is het belangrijk dat kinderen in zo'n situatie over hun gevoelens praten. "Vaak durven ze geen beroep te doen op hun achtergebleven ouder, omdat die al zo lijdt onder de detentie van de ander. Toch moeten ze hulp zoeken, bij de lerares, de ouders van een vriend of vriendin. Praat, zou ik willen uitroepen."

Contact met een hulpverlener is erg moeilijk, ook telefonisch contact met een maatschappelijk werker is al eng. Onder het motto 'Je hoeft er niet alleen voor te staan' lanceert Exodus daarom een nieuwe en veilige Signal-app voor deze kinderen, die via deze tekstberichtenservice direct hun verhaal kwijt kunnen over hun thuissituatie. De digitale berichtenservice WhatsApp lag voor de hand, maar die viel af omdat WhatsApp berichten automatisch deelt met Facebook, en daar is juist deze communicatie te privacy-gevoelig voor.

Een speciaal team van Exodus zit alle dagen klaar. Uit ervaring weet Hanekamp inmiddels: appen blijkt voor kinderen vaak stukken makkelijker dan bellen.