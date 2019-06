Als nieuw warenhuis voet aan de grond krijgen in Nederland is lastig, laat Hudson's Bay zien

Als nieuw warenhuis is het lastig voet aan de grond te krijgen in Nederland. Zo blijkt maar weer bij warenhuisketen Hudson’s Bay. Het Canadese bedrijf lijkt er niet in te slagen in Nederland voldoende klanten te trekken en heeft een financieel adviseur ingehuurd.

Lees verder na de advertentie

Martijn den Heijer van vakbond CNV vermoedt dat de adviseur is aangesteld om te kijken of het voor Hudson’s Bay nog wel zin heeft om actief te blijven in Nederland. “Het is de vraag wat dit gaat betekenen voor het personeel.” Het aantal banen in de detailhandel neemt al jaren af, zegt Den Heijer. “Als het warenhuis hier vertrekt, zal veel van het personeel niet meer in die sector kunnen gaan werken. Die onzekerheid baart ons zorgen.”

Je moet je als nieuw warenhuis gelijk sterk profileren

De teloorgang van de winkelketen is geen verrassing voor hoogleraar e-marketing Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. “Vanaf het moment dat Hudson’s Bay hier de eerste filialen opende, was het gedoemd te mislukken. Ze wilden het gat dat de V&D achterliet opvullen, maar hebben daarbij een paar dingen over het hoofd gezien.” Volgens Molenaar is zo’n 90 procent van de klandizie overgegaan op online shopmogelijkheden. Een groot deel van de beoogde doelgroep heeft dus al voor iets anders gekozen. “En in de retail is het zo dat het dan moeilijk is om de klant te overtuigen ergens anders te gaan winkelen. Zeker bij een, in Nederland onbekend, merk als Hudson’s Bay.”

De retaildeskundige denkt daarnaast dat de doelgroep niet slim is gekozen. “Je moet je als nieuw warenhuis gelijk sterk profileren. Voor de duurdere merken hebben we al de Bijenkorf, de V&D was er voor iedereen. Als je daar dan een beetje tussenin gaat zitten, slaat dat niet aan.”

Het warenhuismerk zette in 2017 voet aan wal in Nederland en opende in totaal vijftien vestigingen, waaronder een aantal in oude V&D-filialen. Maar de formule kwam hier nooit echt van de grond. Ook het moederbedrijf heeft het niet gemakkelijk: in 2018 werd een verlies van omgerekend 361 miljoen euro genoteerd.

Molenaar gelooft niet dat Hudson’s Bay in Nederland nog te redden is. “Het zal mij niet verbazen als dit jaar nog de stekker eruit gaat. Dat is lastig, want er is natuurlijk flink in geïnvesteerd. Maar het beste besluit is nu om faillissement aan te vragen.”

Lees ook:

Het is ook wel erg stil in warenhuis Hudson’s Bay Het gaat slecht met de Nederlandse tak van warenhuisketen Hudson’s Bay. Een bankroet dreigt. Intussen is het bij buurman De Bijenkorf wél druk. Wat gaat er mis bij ‘Het nieuwe warenhuis van Nederland’?