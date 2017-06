Als je radio- en tv-favorieten sneuvelen

Lees verder na de advertentie

'Juist programma's die nu mogelijk de nek omgedraaid worden, verheffen de radio boven achtergrondruis', mopperde een ander. Want Kamerbreed staat niet alleen. Het prijswinnende onderzoeksprogramma 'Argos' wordt zwaar gekort, net als Reporter Radio. Met 'Kunststof', de dagelijkse cultuurshot op de vroege avond, wordt ongemakkelijk geschoven. Is 'Met het Oog op Morgen' nog wel veilig, zo vroeg iemand zich af - of horen we binnenkort ook geen 'Gute Nacht, Freunde' meer omdat niemand in Nederland nog Duits zou verstaan?

Het verdwijnen van geliefde radio- of tv-programma's kan hard aankomen. Dagelijkse routines worden verstoord, verkneukelingen ontnomen, soms is het alsof persoonlijke vrienden wegvallen. Kan dat zomaar, vraag je je dan onwillekeurig af: mág dat zomaar? Kennelijk telt mijn mening niet, of - erger nog - 'ze doen maar...'

Tel tot tien voordat je het van het pro­gram­ma­sche­ma afvoert - en daarna nóg eens tot tien

Wíe dat dan zijn, die met hun tengels in mijn persoonlijke leven zitten? 'Hoge heren', heet het al snel. Kleine potentaatjes die vanuit hun anonieme machtspositie voor ons, over ons maar niet mét ons beslissen. In het gebelgde gemoed welt onwillekeurig het sentiment op waarvoor datzelfde gemoed ijlings zou terugdeinzen als het 'gewone' politiek betrof. Wie op de radio of tv vergeefs zoekt naar een weggeprogrammeerde favoriet, wordt - van hoog tot laag - vanzelf heel even een beetje populist. Zou het helpen wanneer over de programmering van radio en tv het volk wel geraadpleegd werd? Ik maak me sterk dat een referendum over, pakweg, 'Heel Holland Bakt' de gemoederen heel wat meer zou beroeren dan dat over het verdrag met een ver en onbekend buitenland. Maar schieten we er veel mee op, wanneer we voor Kamerbreed of Kunststof naar de stembus konden? Zou de meerderheid dan niet kiezen voor nóg meer 'achtergrondruis' waarboven die programma's ons juist zouden moeten verheffen?

Dictatuur van de meerderheid Zo herhaalt zich in de ether wat de politieke denker Alexis de Tocqueville in de negentiende eeuw al vreesde in de democratie: een dictatuur van de meerderheid die geen oog meer heeft voor bijzondere meningen, wensen of smaken. Aan de omroepverenigingen werd ooit de taak toevertrouwd daartussen een middenweg te vinden. Die typisch Nederlandse verenigingsdemocratie heet niet meer 'van deze tijd' te zijn. Het paternalistisch beheer dat wist wat goed was voor de achterban werd uit naam van de individualisering een eigenzinnige netcoördinatie die niets vaderlijks meer heeft. En nu heeft op gezette tijden iederéén de smoor in. Waar iets nieuws komt, moet iets ouds weg: aan die simpele wet ontkomt geen enkele omroepbaas. En voor iets jongs en fruitigs krijg je gemakkelijk de handen voor op elkaar. Maar ondertussen klotst de brede onderstroom van het oude traag voort door het laagland van sleur en gewoonte. Onderschat de kracht en importantie daarvan niet, zou ik de omroepbazen willen toefluisteren. Tel tot tien voordat je het van het programmaschema afvoert - en daarna nóg eens tot tien. Meer dan van verandering en sensatie leven we uiteindelijk van sleur, ironisch genoeg het meest op de massamedia die met rusteloze dynamiek de blits proberen te maken. Achter al die opwinding zijn radio en tv de steunpilaren van het dagelijkse en wekelijkse levensritme. Met hun vaste tijden en programma's geven ze het tijdsverloop de orde van het middeleeuwse getijdengebed. Dat laatste heeft het al zo'n anderhalf millennium uitgehouden. Zó'n lang leven hoeft men Kamerbreed niet toe te wensen, maar iets meer duurzaamheid mag wel.

