Als je al wil investeren in Griekenland, dan blijkt dat nogal moeilijk

Staat de Griekse regering echt klaar om buitenlandse investeerders met open armen te ontvangen, nu de economie in rustiger vaarwater terecht is gekomen? De Griekse premier Alexis Tsipras jubelt van wel, maar deze week is er gedoe over maar liefst drie omvangrijke projecten waarmee buitenlandse miljarden zijn gemoeid.

De tijd van grexit is voorbij, het is nu tijd om het te hebben over 'grinvesteren' Premier Alexis Tsipras

'Grinvesteren' Tsipras kwam woorden tekort afgelopen weekend, tijdens zijn jaarlijkse beleidstoespraak. De tijd van grexit is voorbij, het is nu tijd om het te hebben over 'grinvesteren', hield hij zijn gehoor voor. De buitenlandse investeringen waren in 2016 de hoogste in tien jaar, en voor dit jaar verwacht hij verdere groei. Hij zit een nieuwe taakgroep voor die erop toeziet dat investeringen soepel verlopen. Maar maandag schoot de Canadese mijnbouwer Eldorado meteen een flink gat in dat optimisme. Het bedrijf dreigt zich terug te trekken uit Griekenland, als het niet snel de benodigde deelvergunningen krijgt waar het al tijden op wacht. Eldorado heeft toestemming om op meerdere locaties in Noord-Griekenland goud te winnen, en is een van de grootste buitenlandse investeerders in het land. Zo'n 150 mijnwerkers demonstreerden woensdag in Athene; hun banen staan samen met die van nog zo'n 1.800 collega's op de tocht. Dat Eldorado inderdaad zijn biezen pakt lijkt onwaarschijnlijk. Het bedrijf dreigde daar al twee keer eerder mee, en heeft inmiddels drie miljard euro geïnvesteerd. Het ligt meer voor de hand dat het het getreuzel van de regering zat is en de druk wil opvoeren.

Geen chantage Tsipras en zijn partij zitten in een spagaat: ze hebben zich, voordat ze in 2015 aan de macht kwamen, altijd hevig verzet tegen de goudwinning - die zou slecht zijn voor het milieu. Maar ze kunnen weinig tegen Eldorado doen, dat zich aan de regels houdt. De Griekse regering zegt nu zich niet te laten chanteren en wil de geschillen via arbitrage beslechten. Intussen is er ook opnieuw onduidelijkheid rondom de privatisering van de voormalige luchthaven van Athene, die sinds 2001 gesloten is. Onder grote druk van de internationale geldschieters van Griekenland werd die drie jaar geleden verkocht aan een internationaal consortium, zodat bijna een miljard euro in de lege Griekse schatkist kon vloeien. Ook tegen die deal, tot stand gekomen onder de vorige regering, heeft Tsipras' partij zich altijd verzet. De kopers uit Griekenland, China en Abu Dhabi gaan er woningen, winkels en recreatieruimte ontwikkelen.

Overblijfselen Maar deze week meldde de archeologische commissie dat er nader onderzoek nodig is naar overblijfselen uit de oudheid die onder de voormalige landingsbanen liggen. Mogelijk verklaart ze de helft tot gebied van archeologisch belang. Woensdag meldde een andere overheidsinstantie dat 37 hectare wellicht moet worden aangemerkt als bos. Ook daarnaar moet verder worden gekeken. De uitkomst kan de ontwikkeling in gevaar brengen. Ook Fraport, de uitbater van de luchthaven van Frankfurt die in april de exploitatie van veertien regionale vliegvelden van de Griekse staat overnam, kreeg deze week een koude douche.

In het harnas De Duitsers dringen er, samen met hoteleigenaren en andere belanghebbenden, bij de staat op aan de verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Thessaloniki te staken. Die is volgens hen onnodig en de werkzaamheden schaden het toerisme. "Fraport moet zich realiseren dat het luchthavens exploiteert en niet een bedrijf is dat een land vertelt welke projecten het moet uitvoeren en welke niet", reageerde de minister van transport Christos Spirtzis. Hij voegde eraan toe dat Fraport tot dusver nog geen enkele van de beloofde investeringen heeft uitgevoerd. De Duitsers zeiden daarop dat ze wachten op goedkeuring - door de regering - van de ingediende projectplannen. Critici vragen zich af wat de vriendelijke opstelling van de regering jegens nieuwe investeerders waard is, nu het binnen een week drie belangrijke bestaande tegen zich in het harnas jaagt.

