Als in een vorig bestaan ‘vliegt’ Roglic van de Galibier naar de zege

De mooiste uitspraak kwam uit de mond van ritwinnaar Primoz Roglic, gewezen schansspringer. “Ik zweef tussen droom en realiteit”, zei de dolgelukkige renner van Lotto-Jumbo. Roglic ‘vloog’ de Galibier af alsof hij weer even de Sloveense junior-skispringer was die in 2007 wereldkampioen op de schans werd.

Roglic’ killerinstinct redde in de eerste Alpenrit de meubelen voor Lotto-Jumbo

Het hoofdstuk op de schans heeft hij in 2011 afgesloten, memoreerde hij zijn opvallende loopbaanwissel. Ver weg was de schansspringer in hem ook weer niet. Na de zeventiende etappe zette hij zijn teampet provocerend scheef op zijn hoofd, een ski-gimmick waarop het conservatieve wielerwereldje klaarblijkelijk nog geen invloed heeft. Wat niet impliceert dat hij zich niet heeft aangepast. Toch heeft Roglic als novice soms nog moeite met het wielrennen. Zijn aversie voor een groot peloton speelt hem bijvoorbeeld parten. Daarom kiest hij liever voor de aanval.

Zijn lange solo van moet je in dat licht zien. Roglic’ killerinstinct redde in de eerste Alpenrit de meubelen voor Lotto-Jumbo. Hij maakte een einde aan een lange droogte in de Tour. Lars Boom was in Arenberg in 2014 de laatste Jumbo-renner die een Touretappe won.

Roglic’ verhaal is zoals gezegd ­atypisch voor een wielrenner. Hij borg vijf jaar geleden zijn ski’s op en begon met fietsen. Dat is rijkelijk laat, weet hij zelf. ‘It’s a big thing that i’m here’, zei hij met de blik van een puber. Alles aan Primoz Roglic lijkt speels, zijn donzige kringbaardje, zijn piepkleine spitse neus, zijn guitige ogen. Zijn onderarm verraadt echter zijn ernstige kant. Daarop prijkt een groot getatoeëerd kruis.

Roglic heeft de harde kant van de sport leren kennen. Hij landde in 2007 op de schans van Planica met zijn hoofd op de verijste ondergrond. Hij kwam pas in het ziekenhuis weer bij. Maar aan stoppen heeft hij nooit gedacht. Skispringen leverde hem geld op dat hij hard nodig had voor zijn onderhoud. Maar bekoren kon de skisport hem steeds minder en minder. Een wereldtitel ten spijt.

Vele talenten In 2012 volgde de ommezwaai. Roglic won al snel enkele koersen bij de amateurs. Hij besloot daarop het geluk in de wielersport na te jagen. Daarna ging het heel snel bergopwaarts met zijn nieuwe carrière. In 2016 volgde de overstap naar Lotto-Jumbo. Bij de Nederlandse ploeg waren ze vooral onder de indruk van zijn talenten als tijdrijder, klimmer en afmaker. Niet iedereen vindt zijn progressie overigens even geloofwaardig. Het Franse sportprogramma ‘Stade 2’ beschuldigde de Sloveen vorig jaar van mechanische doping. Uit thermobeelden zou zijn gebleken dat zijn fiets voorzien was van een motortje tijdens de Strade Bianche. Roglic deed de beschuldigingen af als ‘bullshit’. De Sloveen weigert dergelijke verdachtmakingen serieus te nemen.

