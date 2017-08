Als het uit een plastic verpakking komt, eten mensen zelfs boleten

Ze hebben vaak rondborstige stelen en dikke hoeden, waaronder de sporen zich ontwikkelen in buisjes of poriën, en niet tussen plaatjes, zoals bij veel zwammen. Veel boleten verschijnen in juli al, zeker als het een natte juli is, zoals dit jaar. Ze blijven verschijnen tot in de herfst.

Lees verder na de advertentie

Eekhoorntjesbrood is de bekendste boleet, vanwege zijn algemeenheid, zijn knusse naam en vooral zijn eetbaarheid. U kunt uw bezoekers blij maken door eekhoorntjesbrood te serveren - de vlezige hoeden hoeven in plakken maar even in de pan. Maar als u erbij vertelt dat u ze in het wild hebt geplukt, deinzen ze vast terug. Sommigen zullen het eekhoorntjesbrood alleen uit beleefdheid opeten, met lange tanden. Om hen gerust te stellen hoeft u niet te jokken, u hoeft slechts de herkomst in het midden te laten en de paddestoel(en) in een cellofaantje te wikkelen, waaruit u ze onder de ogen van uw bezoek tevoorschijn haalt. Als het maar uit een plastic verpakking komt, eten mensen alles.

Eek­hoorn­tjes­brood is de bekendste boleet, vanwege zijn algemeenheid, zijn knusse naam en vooral zijn eetbaarheid

U kunt ze ook laten staan. Nu zelfs het plukken van bramen al ter discussie staat, is het oogsten van paddestoelen helemaal riskant. In tegenstelling tot de overvloed aan bramen die aan de struik verrotten en beschimmelen, worden eekhoorntjesbroden door meer dieren gegeten dan alleen slakken of insecten. Muizen zijn er gek op, en natuurlijk eekhoorns. Bovendien zijn het prachtige paddestoelen, zonde om te plukken!

Ook prachtig zijn de fluweelboleten langs het pad. Ze hebben roodaangelopen stelen. Toch lijken het mij geen roodsteelfluweelboleten. Volgens mijn paddestoelenboek verkleuren daarvan de sponzige poriën onder de hoed niet, als je erop drukt. Als ik deze aanraak, verkleuren ze meteen. Niet zo blauw als bij kastanjeboleten, maar donkerbruin. Dit zijn fluweelboleten, zonder verdere bijvoeglijkheden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.