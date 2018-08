Als het om vermogen gaat, doet de gemiddelde zzp’er het goed

Het beeld van de zelfstandige zonder personeel is dat die weinig financiële armslag heeft. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag vrijkomen, blijkt dat de doorsnee zzp’er wel een flink eigen vermogen heeft. Dat lag in 2016 op iets meer dan een ton. Dat wil zeggen dat de helft van de zzp’ers een vermogen van 100.000 euro of meer heeft.

Het vermogen van ondernemers mét personeel ligt met ruim twee ton twee keer zo hoog als van de zzp’er

Het grootste deel daarvan, 41 procent, zit in de waarde van hun woning. Daarna volgt een bedrijfsdeel van 31 procent. 15 procent van het eigen­­ vermogen is spaargeld, nog eens 13 procent zit in ander onroerend goed of bezittingen. “Ze hebben dat ook echt nodig”, licht CBS-woordvoerder Floris Jansen toe. “Als buffer tegen inkomensverlies tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid of in slechte tijden.”

Rijker dan de doorsnee werknemer? De zzp’er is dus veel rijker dan de doorsnee werknemer die 23.000 euro aan bezit heeft. Al krijgt die werknemer wel een aanvullend pensioen bovenop zijn AOW aan het einde van zijn werkzame leven, en de zzp’er niet. Het vermogen van ondernemers mét personeel ligt met ruim twee ton twee keer zo hoog als van de zzp’er. Jansen: “Ons viel op dat er grote verschillen zijn binnen de groepen. Zo heeft 65 procent van de werkgevers een vermogen groter dan een ton, terwijl 15 procent niets heeft of zelfs in de schulden zit.” Die diversiteit is er ook bij werknemers. Daar komen rode cijfers het vaakst voor: 29 procent heeft een negatief vermogen. Onder de zzp’ers staat 19 procent in het rood. Dat kunnen zelfstandigen zijn van wie de zaken slecht gaan, maar ook bijvoorbeeld de studenten met studieschuld die als zelfstandige maaltijden bezorgt. De cijfers van het CBS gaan over zzp’ers voor wie het ondernemerschap het belangrijkste inkomen is. Dat zijn er bijna 894.000. In twee sectoren boert de zzp’er beter dan de ondernemer met personeel in dienst. In de financiële sector is het doorsnee vermogen van de zzp’er 374.000 euro, en van de werkgever 322.000 euro. Ook bij de handelaren en verhuurders van onroerend goed is de zzp’er succesvoller dan de ondernemer met personeel.

