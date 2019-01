Als het noodlot in de laatste momenten toeslaat

Het ergste is dan natuurlijk als een van de achtervolgers er met de overwinning vandoor gaat. Heroïsch wordt het daarentegen als de door malheur getroffen sporter toch nog zelf met de eer van de winst gaat ­strijken.

Het overkomt deze week de jockey Mikey Sweeney. De twintigjarige Ier lijkt in een paardenrace in Boulta (Cork) op weg naar zijn eerste triomf. Tot aan de laatste hindernis, een heg, voert hij met zijn merrie Ask Heather het veld aan. Dan slaat het noodlot toe. Het paard struikelt over de heg, raakt met het hoofd het gras en slaagt er wonderwel in om op de benen te blijven.

Wonder Jockey Sweeney schiet als een ­katapult naar voren en kan zich nog net aan de hals van het paard vastklampen. Hij omschrijft het later als een wonder, maar als een volleerd olympische gymnast weet Sweeney zichzelf weer in het zadel te hijsen. De eigenaar van Ask­ Heather zegt later dat er misschien meer zit achter het krankzinnige einde van de race Jockey en paard blijven ongedeerd, maar de race lijkt voorbij voor Sweeney en Ask Heather, want zij zijn intussen voorbij­gestreefd door Derek O’Connor op Fort Worth Texas. Plots, vanuit het niets, maken Sweeney en Ask Heather tempo. Zij achterhalen de nieuwe kop­loper en passeren, met zo’n zes lengtes voorsprong, als eerste de finish. Het filmpje met de bizarre ontknoping is al meer de 300.000 keer bekeken. De verslagen O’Connor legt zich bij de nederlaag neer. Sweeney en Ask Heather hebben zoveel moed en acrobatiek getoond dat zij recht hebben op de winst. Declan Queally, de eigenaar van Ask­ Heather, zegt later dat er misschien meer zit achter het krankzinnige einde van de race. Want de jockey woont in Cappoquin, niet ver van het klooster van Mont Melleray. Misschien heeft de hand van God ook een rol ­gespeeld.

Lekke banden In de wielersport is er altijd het ­risico van materiaalpech, een ­lekke band bijvoorbeeld. Iedereen heeft de wanhopig in zijn handen klappende Hennie Kuiper tijdens de slotfase van Parijs-Roubaix op 10 april 1983 op het netvlies. Op de laatste kasseienstrook komt hij als eenzame vluchter in botsing met een toeschouwer. Zijn achterband loopt eraf en het wachten op een nieuw wiel lijkt een eeuwigheid te duren. Uiteindelijk gaat Kuiper op een nieuwe fiets verder en op de wielerbaan van Roubaix heeft hij een voorsprong van 1 minuut en 15 seconden op zijn vier achtervolgers. Abraham Olano krijgt twee jaar later in de slotkilometers van de WK-wegwedstrijd in het Colombiaanse Tunja een lekke achterband. Hij zwoegt voort en achter hem probeert Marco Pantani het gat te dichten. De Italiaan wordt echter in bedwang gehouden door Miguel Indurain die in dienst van zijn leidende landgenoot rijdt. Met een voorsprong van 35 ­seconden wordt Olano de eerste Spaanse wereldkampioen op de weg. Met een lekke band.

Losse veters Nog een opmerkelijk finishverhaal uit de oude (schoenen)doos. Op 12 september 1982 loopt ­Gerard Nijboer tijdens de Euro­pese kampioenschappen atletiek op kop in de slotfase van de marathon. In de Griekse chaos heeft de winnaar van olympisch zilver twee jaar eerder in Moskou al drie keer een drinkpost gemist. Ook voelt hij zich niet op zijn gemak tussen de opdringende toeschouwers langs het parkoers. Na 37 ­kilometer moet hij stoppen. Knielend en uiterlijk onbewogen strikt hij de veter van zijn rechterschoen. Wat een pech! Toch bereikt Nijboer als eerste de finish in het Panathinaikon-stadion, slechts 35 seconden eerder dan de Belg Armand Parmentier.