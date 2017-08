Als het fout gaat in de psychiatrie, is de laagste medewerker in de hiërarchie meestal de klos

De ggz is gewoonlijk niet erg spraakzaam over incidenten met patiënten. Suïcide, moord, brand, grensoverschrijdend gedrag - voor de buitenwacht is het meestal gissen wat er is gebeurd. Met hun boek 'Veiligheid in de ggz' geven Alette Kleinsman (psychiater en directeur behandeling bij GGz Breburg) en Nico Kaptein (calamiteitenonderzoeker) een kijkje in de keuken.

Aan de hand van dertien, in verband met de privacy bewerkte, casussen lichten ze toe waarom het regelmatig misloopt binnen instellingen en op welke manier toekomstig leed kan worden voorkomen. De rode draad in hun verhaal: denk niet dat je, door een schuldige aan te wijzen, het probleem hebt opgelost.

Kleinsman: "Het onderzoek was alleen maar gericht op het vinden van een schuldige, iets wat helaas vaker voorkomt als er in de ggz onderzoek wordt gedaan naar incidenten. Er werd niet doorgevraagd naar de werkcultuur en werkomstandigheden van het team, en ook niet naar de geschiedenis die daaraan voorafging. Het nettoresultaat was dat de meest bevlogen hulpverleners vertrokken - ook dat zie je vaker. Monique werkt zelfs helemaal niet meer in de zorg."

De volgende dag werd Monique onmiddellijk op non-actief gesteld omdat ze verzuimd had een psychiater in te schakelen. Volgens het onderzoek dat daarna werd gedaan, was dat inderdaad de cruciale fout. De raad van bestuur besloot daarom maatregelen tegen Monique te nemen, maar toen had ze haar baan al opgezegd. Snel daarna zocht meer dan de helft van het team elders emplooi.

De verpleegkundigen raakten er daardoor aan gewend ook over moeilijke kwesties onderling te overleggen. Toen Monique vertelde dat ze betwijfelde of Harold zijn medicatie nog wel innam en dat hij verkapte suïcidale uitspraken deed, besloot het team dat er voortaan elke dag iemand bij Harold langs moest gaan. Die nacht sprong hij voor de trein.

Ze verwijzen naar de casus van 'Monique', een verpleegkundige die deel uitmaakte van een team dat psychische zorg aan huis levert. Dit zogeheten fact-team had 'Harold' onder zijn hoede, een patiënt die zelfmoord pleegde. In deze periode vonden er veel wisselingen in het team plaats en waren er in een jaar tijd al drie interim-psychiaters voorbij gekomen, waarvan er een geïrriteerd reageerde als hij werd geconsulteerd.

Kaptein: "Er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend waaruit blijkt dat het helpt om ggz-medewerkers te straffen na een fout of vergissing. De maatschappij roept er soms om, en dat kun je als (tucht)rechter willen honoreren, maar de zorg wordt er niet veiliger van. Het helpt wel als leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen door kritisch naar hun eigen rol te kijken, en uitzoeken waardoor de fout is gemaakt en waarom deze zulke ernstige consequenties kon hebben."

Kleinsman: "Mensen die zeggen 'we zullen de schuldige vinden en die zal gestraft worden', gaan voorbij aan de context waarbinnen incidenten plaatsvinden. Als je focust op de vraag 'wie heeft het gedaan', leidt dat er in de praktijk meestal toe dat de laagste in de hiërarchie de klos is; bijvoorbeeld de verpleegkundige die verkeerde medicatie toedient. Maar degene die de laatste handeling verricht, maakt onderdeel uit van een proces waaraan veel meer mensen bijdragen. Je moet dus dat hele proces onder de loep nemen."

Jullie spreken in dit verband van second victims, maar wat schiet je ermee op als je van iederéén een slachtoffer maakt?

Kleinsman: "Een ernstig incident heeft een enorme impact op de mensen die erbij betrokken zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring. Je schrikt je een ongeluk. Je bent bang dat er persoonlijke consequenties volgen, en tegelijk wil je ook eerlijk zijn tegenover de familie en je medewerkers. Dat is lastig, omdat je in het begin vaak nog niet weet wat er precies is gebeurd, en je ook met je eigen emoties zit.

De buurt trekt al twee jaar lang aan de bel over allerlei problemen. Maar er wordt nooit actie ondernomen

"Maar je weet wel dat niemand naar zijn werk gaat met het voornemen een calamiteit te veroorzaken. Gebeurt zoiets toch, dan krijgt het vertrouwen in jezelf en je collega's een enorme knauw. Het gaat bovendien vaak om zeer betrokken medewerkers die zo hard werken dat ze nogal eens over hun eigen grenzen heen gaan. Dan kun je zeggen 'je hebt je niet aan de professionele standaarden gehouden', maar je kunt ook uitzoeken waarom dat is gebeurd. Zo zien we vaak dat dingen fout gaan als de personeelsbezetting niet helemaal op orde is; dat is op zichzelf al een gevaarlijke situatie."

Kaptein: "Als je second victims goed ondersteunt, kun je ze inzetten om over oplossingen na te denken. Een team moet weer kunnen functioneren, en een organisatie moet kunnen leren van wat er fout is gegaan. In het geval van Monique viel het team uit elkaar, en ging in de organisatie alles weer op de oude voet verder. Dan is het een kwestie van tijd voordat het volgende incident plaatsvindt."

Kleinsman en Kaptein beschrijven in hun boek ook het geval 'mijnheer Pieters', dat laat zien wat er mis kan gaan wanneer verschillende instanties met elkaar moeten samenwerken: de GGD, de ggz, de politie en de woningbouwcorporatie. De wethouder die verantwoordelijk is voor het 'sociaal domein' in zijn gemeente, vertelt dat Pieters is besproken in meerdere overleggen.

Maar dat verhindert niet dat Pieters op een bepaald moment zijn buurvrouw ernstig mishandelt als zij op straat haar auto staat te wassen. Die mishandeling komt niet uit de lucht vallen; de buurt trekt al twee jaar lang bij verschillende instanties aan de bel over allerlei problemen. Maar er wordt nooit actie ondernomen.