Als het aan justitie ligt, komt ‘Noffel’ F. niet meer vrij. En dat is vrij uniek

Die moord slaagde wel. Een Iraniër werd in 2015 voor zijn woning in Almere doodgeschoten. Niet door F., maar door Anouar A. (29) en Moreo M. (36), die vorige maand 20 en 25 jaar celstraf opgelegd kregen. F. was volgens justitie de opdrachtgever.

Levenslang wordt in Nederland niet vaak geëist en evenmin vaak door de rechter opgelegd. Zo’n veertig mensen zitten momenteel de zwaarst mogelijke straf uit. Dat betekent niet dat ze echt nooit meer kans maken om vrij te komen. Na 25 jaar heeft elke gedetineerde recht om te vragen om een re-integratietraject te mogen beginnen. Twee jaar later kan dan een verzoek tot gratie volgen.

Recht verspeeld De een na zwaarste straf in Nederland is dertig jaar cel. Omdat F. al tot achttien jaar is veroordeeld, zou dat betekenen dat er nog ‘maar’ twaalf jaar bij zou kunnen. Dat doet volgens het Openbaar Ministerie geen recht aan de brute en kille moord op de Iraniër, die ook nog eens kort op de liquidatiepoging in Diemen volgde. F. heeft het recht op deelname aan de maatschappij verspeeld, vindt justitie. Het OM baseert zich op versleutelde berichten die criminelen elkaar via speciale telefoons stuurden. De politie wist de versleuteling daarvan te kraken. Ook zijn er heimelijk gemaakte gespreksopnamen. Daarmee is wat justitie betreft komen vast te staan dat F. een ‘regisserende en sturende rol’ vertolkte bij de moord. F. ontkent elke betrokkenheid bij de liquidatie in Almere, maar heeft daarnaast vooral gezwegen. Op 18 juli doet de rechtbank uitspraak.

