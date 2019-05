Als het aan de Tweede Kamer ligt zijn ‘homogenezingen’ voor jongeren binnenkort verboden

Die nam een motie aan, geïnitieerd door de liberale regeringspartijen VVD en D66 en de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Uiteindelijk stemden ook SP, Denk en 50plus voor het verbod.

Een van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Vera Bergkamp, spreekt van een ‘duidelijk signaal’ naar jongeren en kwetsbare personen. Het Kamerlid verwijst onder andere naar het hoge aantal zelfmoorden en pogingen daartoe onder lhbt-jongeren.

Je kunt mensen niet in hun wezen wijzigen en je zou dat überhaupt niet moeten willen Vera Bergkamp, D66-Kamerlid

“We weten al hoe schadelijk zogenaamde homogenezingstherapie is”, stelt Bergkamp. “Je kunt mensen niet in hun wezen wijzigen en je zou dat überhaupt niet moeten willen.”

Het kabinet lijkt niet enthousiast. Zowel minister voor medische zorg Bruno Bruins (VVD) als minister van volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) was eerder sceptisch over het voorstel. Zo zou de inspectie tot nu toe geen meldingen hebben gekregen over dergelijke therapieën. Ook CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van justitie en veiligheid zei niet de noodzaak te zien voor een apart wettelijk verbod.

De politieke constatering van de Kamer dat ‘homogenezing’ wel degelijk plaatsvindt in Nederland, kwam na een documentaire van RTL5, die met verborgen camera’s de therapeutische sessies van Nederlandse christelijke ‘homogenezers’ in beeld bracht.

Nashville-verklaring Dit videomateriaal kwam ter sprake toen de Kamer twee weken geleden debatteerde over de fel bekritiseerde Nashville-verklaring. Het Amerikaans conservatief-christelijke document, waarin homoseksualiteit wordt beschreven als een ‘zondig verlangen’ dat moet worden ‘gedood’, werd ondertekend door onder anderen SGP-partijleider Kees van der Staaij. Niet alle partijen voelen voor een verbod. De christelijke partijen, maar ook de FvD en PVV stemden tegen de oproep aan het kabinet. Homogenezing is in meerdere landen bij wet verboden, waaronder België en Malta.

