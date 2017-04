Als Feyenoord volgende week zondag wint, dan maandag de Coolsingel

Dat maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vandaag bekend. Hij zei er meteen bij dat de huldiging zal worden geschrapt als het zondag tot ernstige rellen komt. "Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig zal zijn.”

Feyenoord speelt zondag 7 mei in de eigen stad, maar bij Excelsior. De ploeg heeft vier punten voorsprong op nummer 2 in de eredivsie, Ajax, met nog twee ronden te gaan in de competitie. Bij winst is Feyenoord niet meer in te halen, en kan het feest beginnen waar Rotterdam naar uitkijkt.

Woudestein, het stadion van Excelsior, biedt plaats aan slechts vierduizend supporters, waarvan vierhonderd van de gastclub. Aboutaleb kondigde aan dat de politie een extra ring rond het stadion zal aanleggen voor een precontrole van toegangskaarten. Feyenoordsupporters die die kaarten niet hebben kunnen terecht in de Kuip, waar de wedstrijd op schermen te volgen zal zijn.

Als Feyenoord wint zullen de spelers 'bezweet en wel' in de bus stappen en de kortste route naar de Kuip nemen. Is dat dan niet zielig voor de Feyenoordsupporters die op Woudestein zitten?, werd Aboutaleb tijdens de persconferentie gevraagd. “Tja”, zei de burgemeester, “Het is kiezen.”

Het is volgens Aboutaleb onmogelijk om de kampioen nog diezelfde zondag op de Coolsingel te huldigen. “Het gebied moet worden ingericht en dat kost tijd.” Er zijn tien grote schermen besteld om alle belangstellenden een blik te gunnen op die huldiging.

