Als er gewonnen wordt op nepgras verstomt de kritiek

Al haalde de nipte overwinning in de Rotterdamse stadsderby wel een beetje de angel uit de discussie dat er op kunstgras niet normaal kan worden gevoetbald.

Excelsior - Feyenoord was zondag een duel zonder hoogtepunten en dat lag echt niet alleen aan het kunstgras. Na de snelle voorsprong van de bezoekers – Boëtius scoorde na achttien minuten na een fraaie steekpass van Vilhena – liet Feyenoord de teugels veel te veel vieren. Zonder consequenties, al kreeg Excelsior in de slotfase vanuit standaardsituaties nog mogelijkheden op de gelijkmaker.

Feyenoord-spits Jørgensen had vlak na de treffer van Boëtius de wedstrijd al in een vroegtijdig stadium kunnen beslissen. Hij schoot echter van dichtbij naast en de Deen, ook een fervent tegenstander van kunstgras, was eerlijk genoeg om zijn misser niet toe te schrijven aan de grasmat. “Die bal had er gewoon in gemoeten”, erkende Jørgensen.

Ex­cel­si­or-trai­ner Van der Gaag zag dat zijn spelers in de beginfase geïmponeerd waren door de status van de tegenstander

Na de verloren wedstrijd tegen Excelsior op 7 mei, waardoor het kampioensfeest van Feyenoord met een week moest worden uitgesteld, uitte Jørgensen zware kritiek op het kunstgras. Hij noemde het ‘plastic troep’, maar gisteren temperde hij zijn klaagzang. “Ik vind het nog steeds helemaal niks, maar het is nu geen excuus, want we hebben gewonnen.”

Ook Van Bronckhorst wilde gisteren niet te veel woorden meer vuil maken aan het kunstgras – hét onderwerp van gesprek afgelopen week in Rotterdam-Zuid. “Ik ben er gewoon geen voorstander van”, zei de coach van Feyenoord, die zijn ploeg in de tweede helft ver zag wegzakken. “Het was veel minder van onze kant. We waren te weinig aan de bal en er waren momenten dat we een tegendoelpunt hadden kunnen incasseren.”

Feyenoord coach Giovanni van Bronckhorst en Excelsior coach Mitchell van der Gaag. © ANP Pro Shots

Van Bronckhorst koesterde de overwinning op Excelsior. Zeker in het begin van de competitie is het belangrijk dat er punten worden gepakt, betoogde de oefenmeester. En dat dat dan niet gepaard gaat met fantastisch voetbal, dat is dan maar even niet anders. “We hebben veel nieuwe spelers, het team moet zich nog ontwikkelen. We worden fitter en raken meer op elkaar ingespeeld.”

Kunstgrassyndroom Met Larsson krijgt Feyenoord er weer een nieuwe speler bij, al wilde Van Bronckhorst de komst van de Zweed nog niet bevestigen. Naar verluidt ondergaat de speler van Heerenveen maandag een medische keuring, voordat hij als nieuwe aankoop wordt gepresenteerd. “Als hij er is, kan hij heel veel aan ons spel toevoegen”, zei Van Bronckhorst over Larsson, van wie technisch directeur Overmars gisteren zei dat hij niet goed genoeg was voor Ajax. Excelsior-trainer Van der Gaag zag dat zijn spelers in de beginfase geïmponeerd waren door de status van de tegenstander. De thuisploeg leed veel balverlies en gooide pas in de tweede helft de matheid van zich af. In de slotfase waren Faes, Massop en Matthei dicht bij de gelijkmaker. Een stunt zoals op 7 mei zat er voor Excelsior gisteren echter niet in en Feyenoord omzeilde de eerste klip op kunstgras. De eerstvolgende is al in zicht, want op 9 september gaan de titelhouders op bezoek bij Heracles. Misschien dat Feyenoord in Almelo, waar vorig seizoen met 0-1 werd gewonnen, kan afrekenen met het kunstgrassyndroom.

