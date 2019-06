Als Engels toptalent ben je in Engeland op de verkeerde plaats, bewijst Jadon Sancho

Ruim dertigduizend euro. Dat is het bedrag dat Jadon Sancho, die morgen met Engeland in de halve finale van de Nations League tegen Nederland speelt, kon gaan verdienen bij Manchester City. Per week welteverstaan. De jonge Engelse aanvaller zou er een van de bestbetaalde tieners in de Premier League mee worden, maar hij sloeg het aanbod van zijn club twee jaar geleden af.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk ging het om een duizelingwekkend bedrag, maar geld betekende voor de toen zeventienjarige Sancho niet alles. Speeltijd was hem veel meer waard.

Southgate schroomt niet om jong talent een kans te geven in de nationale ploeg

En de kans op speeltijd was voor Sancho – net als voor zoveel Engelse talenten – niet al te groot. Natuurlijk, City’s coach Pep Guardiola zag hem als een van de grootste talenten van de club, maar gezien de stevige – en voor veel geld ingekochte – concurrentie leek het niet aannemelijk dat Sancho snel een basisplek bij Manchester City zou kunnen afdwingen.

Geluk beproeven Daarom besloot de tiener om Engeland te verlaten en zijn geluk te beproeven in Duitsland. Borussia Dortmund legde hem vast voor bijna 8 miljoen euro en met de kennis van nu bleek dat een koopje. Onder Peter Bosz kwam Sancho nog niet al te veel aan de bak, maar onder zijn opvolger Peter Stöger wel. Dit seizoen is Sancho onder trainer Lucien Favre onbetwiste basiskracht en met zijn twaalf treffers en zeventien assists een van de uitblinkers in de Bundesliga. Na twee jaar Dortmund wordt de vleugelflitser uit Londen als versterking gezien door zo’n beetje de gehele Europese top. De ontwikkeling van Sancho viel de Engelse bondscoach Gareth Southgate afgelopen seizoen ook op. Hij selecteerde de aanvaller in oktober voor het eerst en liet hem direct debuteren met een invalbeurt van ruim tien minuten. Inmiddels speelde Sancho vier interlands. Southgate schroomt niet om jong talent een kans te geven in de nationale ploeg. Voor het duel met Nederland van morgen, heeft hij zeven spelers van 23 jaar of jonger geselecteerd. De negentienjarige Sancho is de jongste van hen.

Talent zat Toch hadden dat er wellicht meer kunnen zijn, als jonge Engelse talenten vooral bij de topclubs in de Premier League wat meer kansen hadden gekregen. Engels talent is er zat, getuige de wereldtitels die Engeland onder 17 en onder 20 twee jaar terug wonnen. Engeland onder 19 werd in datzelfde jaar Europees kampioen. Maar veel speeltijd krijgen de Engelse kroonjuwelen niet. Neem bijvoorbeeld Phil Foden (19, Manchester City) en Callum Hudson-Odoi (18, Chelsea en debuteerde in maart al in de Engelse nationale ploeg). Ze staan bij hun club te boek als toptalent, maar speelden dit seizoen samen in de Premier League in totaal ruim zevenhonderd minuten. Ter vergelijking: Sancho kwam in de Bundesliga tot bijna 2500 minuten. In de twee Europese clubfinales, waarin alleen maar Engelse ploegen speelden, stonden in totaal acht Engelse spelers in de basis, van wie er vijf bij Tottenham Hotspur spelen. Het is de enige topclub waar Engelse talenten structureel worden opgesteld. Eerder dit jaar vertelde Sancho in het Engelse voetbaltijdschrift FourFourTwo dat hij twee jaar geleden voor Dortmund koos omdat ‘jonge spelers daar een kans krijgen’. Hij voegde daaraan toe dat hij zich een ‘trendsetter’ voelt, met zijn vertrek uit Engeland. In zekere zin is Sancho dat ook. Want waar voor veel voetballers Engeland het beloofde voetballand is, lijkt voor veel Engelse talenten de route-Sancho de enige uitweg om aan speeltijd te komen en zo alsnog hun belofte waar te maken.

Bondscoach Southgate bezorgd over gebrekkige doorstroming engels talent Vorige maand uitte ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate zijn zorgen over het lage aantal Engelse spelers dat een kans krijgt in de Premier League. Dit seizoen had 30 procent van de spelers in de Premier League de Engelse nationaliteit. Vorig jaar lag dat percentage nog ruim 3 procent hoger. “Je kunt niet zeggen dat we geen goede spelers ontwikkelen”, aldus bondscoach Southgate. “Er wordt enorm veel werk gedaan in de opleidingen.” Hij wijst op de nationale jeugdteams van Engeland die laatste jaren de nodige titels binnenhaalden.

Maar Southgate is bang dat die goed opgeleide talenten uiteindelijk geen kans krijgen. “Ik maak me zorgen dat we over tien jaar een bondscoach hebben, die uit slechts 15 procent van de competitie kan kiezen. Dat is een groot gevaar. We moeten ervoor zorgen dat we die dalende lijn stoppen.”

Lees ook: