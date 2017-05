Als een ware veldheer overziet Dumoulin de verslagenen

Zijn ware geestestoestand hield Tom Dumoulin knap voor de buitenwacht verborgen. Soeverein en ontspannen, zo leek het, hing de Nederlandse rozetruidrager gisteren over zijn stuur gebogen in de slotkilometers van opnieuw een loodzware en beklijvende bergrit.

Het was echter een façade, bekende Dumoulin. Hij had zich in de laatste kilometers van een van de zwaarste etappes in deze Giro zitten verbijten door het gebrek aan coöperatie van Nibali en Quintana. "Ze wilden mij in het pak naaien door niet mee te werken het gat met de andere klassementsrenners te dichten', aldus Dumoulin. "Ze doen maar lekker. Die jongens zijn een groter gevaar voor hun eigen klassement dan voor dat van mij."

Dumoulins woorden waren ingekleed in stekeligheid. Zo waren ze ook bedoeld. Nibali haalde na de finish van de achttiende etappe om te beginnen ferm uit naar de kopman van Sunweb. "Hij is een wijsneus", schimpte de zes jaar oudere Italiaan. Nibali wist dat hij geen vrienden zou gaan maken, maar dat kon de Giro-winnaar van vorig jaar weinig schelen. "Dumoulin moet zijn voeten op de grond houden."

De vraag van de Nederlander om mee te werken was klaarblijkelijk over de grens van Nibali's gevoel van anciënniteit heen. "Ik had tot vandaag geen problemen met hem", counterde Dumoulin. Om daarna nog even uit te halen naar de Italiaan: "En dat noemt mij een wijsneus?"

Die kans lijkt aannemelijker dan de eerste optie. Dumoulin plooide gisteren op geen van de vijf cols in de Dolomieten, grijszwarte, steile pieken en rotswanden afgewisseld met de zwaar aangezette Tirolerhuisjes. Niemand die oog had voor het feeërieke landschap. Dumoulin, Nibali en Quintana keken alleen maar naar elkaar, alsof ze met een innige tarantella-dans bezig waren. Wat de uitdagers van de Limburger vooral zagen, was een tot op het bot gedecideerde en ijzersterke drager van het roze die zijn trui onder geen beding ging afstaan.

De polemiek zal in deze resterende Giro-etappes ongetwijfeld nog een sportief staartje krijgen. Óf Nibali kiest er vandaag voor om Dumoulin tot het uiterste te drijven in de bergen, in wat opnieuw een fysieke beproeving belooft te worden. Óf hij krijgt zelf het lid op de neus.

Dumoulins zelfverzekerdheid is Nibali niet ontgaan. De Italiaan drukte zich waarschijnlijk niet erg professioneel uit, maar zijn emotie is begrijpelijk. Hier triomfeert al negen dagen aan één stuk een betrekkelijke nieuwkomer met een lauwerkrans door zijn Italië. Een coureur die nauwelijks van zijn stuk lijkt te brengen en gevatheid met een bijna-Italiaanse uiterlijk verenigt.

Hij had voor zijn twee concurrenten nog een surprise in petto. Op de slotklim pareerde Dumoulin niet alleen de speldeprikken van de twee, hij deelde ze zelf ook uit. Hun verzet brak op de laatste klim, de Pontives. Daar overzag Dumoulin als een ware veldheer de verslagenen. "Ik wilde ze even testen", zei hij met een stelligheid die misschien wel tot een sprookje leidt zondag in Milaan. "Ze zagen er vermoeid uit. Misschien had ik moeten doortrekken, maar ik besloot dat het zo voldoende was."

Quintana was de eerste die een poging waagde. Op de Gardenapas gooide hij de schroom van zich af, maar lang duurde zijn euforie niet: Dumoulin sloot al snel weer aan. Het was opnieuw een tikje bedoeld om Quintana uit het lood te brengen. "Ik ben vandaag nooit echt in de problemen geweest", schetste Dumoulin de verhoudingen.

Het gaat de Nederlander niet om de populariteitspoll. "Ik wil die roze trui winnen en daarmee geschiedenis schrijven." Hij wil ook niet herinnerd worden als die coureur die de berm opzocht omdat zijn darmen opspeelden. Of dat beeld na zijn overtuigende klim- en aanvalswerk van gisteren nog lang nagalmt, mag je betwijfelen. De 26-jarige had voor de ogen van de wereld zijn concurrenten psychologisch murw gestreden op hun eigen terrein.

Dumoulin klaagt over gebrek aan steun van Mollema en Kruijswijk

"Waarom kunnen een Colombiaan en een Italiaan klaarblijkelijk wel een pact sluiten, maar drie Nederlanders niet?" Tom Dumoulin wond zich gisteren na de achttiende etappe in de Giro d'Italia op over het gebrek aan steun van zijn landgenoten Bauke Mollema en Steven Kruijswijk in de bergen, nadat zijn laatste knecht Laurens ten Dam al redelijk vroeg in de rit af had moeten haken. "Natuurlijk rijden zij voor hun eigen plek. Maar ik denk dat je best wel gezamenlijke belangen kunt vinden, net als Nibali en Quintana doen", zei Dumoulin.

Mollema en Kruijswijk waren door Dumoulin al eerder deze Giro gepolst voor een verbond. "Zij lieten doorschemeren dat ze daar niet in geïnteresseerd waren", aldus de klassementsleider.

Dat Dumoulin een dergelijk verzoek deed, heeft alles te maken met het verlies van Wilco Kelderman. De klimmer brak bijna twee weken geleden na een val in de Giro een vinger, toen de renner van Sunweb in de negende etappe op een motor botste. Kelderman zou, zo was het plan, de rol van meesterknecht gaan vervullen. Ten Dam, die gisteren streed tot hij er bijna bij neerviel, erkende dat het gemis van Kelderman zich inmiddels wreekt: "Tom moet nu alles alleen doen. Dat is lood- en loodzwaar." Dumoulin liet zich dan ook meermaals terugzakken naar de ploegwagen voor bidons. Een kopman die uit nood waterdrager is: het zal Nibali of Quintana niet snel overkomen.

Kruijswijk vertelde na afloop een andere versie. "Ik heb Tom toegesproken en gezegd dat hij zich niet gek moet laten maken door die Italiaan en die Colombiaan. Ze spelen een spelletje met hem."