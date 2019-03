Als een stel afgeleefde knollen zet PSV toch een grote stap richting de titel

Een aai over de bol hier, een gulle lach daar, ook het duimpje omhoog ontbrak niet. Opeens lachte het leven Hirving Lozano weer toe. Van gevierendeeld naar gevierd persoon in een tiental seconden. Bijna een wedstrijd lang kon het spel van de Mexicaan de toets der kritiek amper doorstaan, maar opeens was er die opleving in de 86ste minuut, toen ‘Chucky’ zich eerst ontdeed van een paar Venloënaren, om de bal vervolgens met een ouderwets puntertje achter goalie Lars Unnerstall te prikken.

Lees verder na de advertentie

Het was niet alleen genoeg voor een benauwde zege op VVV-Venlo, maar op deze manier werd ook de koppositie geconsolideerd en in punten, na de nederlaag van Ajax tegen AZ, zelfs uitgebreid.

Het zielloos opererende PSV leek niet voor het eerst na de winterstop af te stevenen op puntenverlies

Zo snel kan een perspectief veranderen in een wedstrijd. Het zielloos opererende PSV leek niet voor het eerst na de winterstop af te stevenen op puntenverlies, en afhankelijk van het resultaat van Ajax, stond opeens ook de nummer 1-positie op de tocht. De formatie van Mark van Bommel krijgt per wedstrijd een nieuwe verjongingskuur toegediend. Nu moest Jorrit Hendrix het veld ruimen voor Michal Sadilek, maar PSV gaat er niet bepaald frisser van voetballen.

Plichtmatig spel Plichtmatig is het eerste woord dat in je opkomt om het spel van de belangrijkste titelkandidaat te omschrijven. De opbouw van achteruit is stroperig en voorspelbaar, de middenvelders ontbeert het aan creativiteit en diepgang om het de tegenstander, zelfs als die VVV-Venlo heet, echt in problemen te brengen. De offensieve impulsen moesten deze keer van aanvaller Steven Bergwijn komen, de enige PSV’er met dreiging. Maar ook hij kon niet om Lars Unnerstall heen, de grote uitblinker bij de thuisclub. De Duitse sluitpost liet keer op keer zien dat hij toe is aan een grotere uitdaging, misschien wel bij de club die hem verhuurt aan VVV en voor wie hij zondag ruim 85 minuten de grote sta-in-de-weg vormde. Behalve Bergwijn beten ook Luuk de Jong en José Angelino hun tanden stuk op de uitblinkende goalie, die bij de thuisclub terecht tot man of the match werd verkozen. Die eer was aan PSV-zijde dus weggelegd voor Lozano, hoewel de Mexicaan pas in de slotfase aanspraak maakte op die titel. Hemeltergend waren zijn spelhervattingen geweest met corners en vrije trappen die niemand zouden verontrusten. Natuurlijk werd achteraf bij de bezoekers, coach Van Bommel voorop, ach en wee geroepen over het verderfelijke kunstgras waarmee De Koel is uitgerust, maar de stroeve mat vertelde slechts een deel van het verhaal.

Geen vaart, geen pit Het PSV van na de winterstop is geen schim meer van de ploeg die ongenaakbaar en soeverein de eredivisie naar z’n hand zette. Het lijkt net of de ploeg in een serie over extreme make-overs is beland, maar dan met een omgekeerd verloop. De paradepaardjes uit de eerste seizoenshelft doen nu dienst als afgeleefde knollen, waar de vaart en de pit allang uit zijn. Zie de obligate breedtepasses van Pablo Rosario, nog maar een paar maanden geleden de energieke motor van het elftal en nu verworden tot een inwisselbaar onderdeel. Zoals op de rechterflank Denzel Dumfries op geen fatsoenlijke rush meer te betrappen valt. En wat te denken van de inbreng van het centrale duo Schwaab en Viergever, voor wie een simpele inspeelpass al te veel gevraagd lijkt. Het is behoudend en voorspelbaar geworden, het spel van de koploper, dat desondanks een feestje kon vieren na het heuglijke nieuws uit Alkmaar, waar Ajax schipbreuk leed. Vijf punten bedraagt het verschil nu met de nummer twee en dat komt niet slecht uit met het oog op de volgende wedstrijd: de kraker in de Johan Cruijff Arena. PSV heeft het geluk dat het drukke programma Ajax dreigt op te breken, want al te gerust op een goede afloop kan Mark van Bommel onmogelijk zijn. Daarvoor schort er te veel aan zijn eigen elftal.

VVV-trainer: W e zagen die goal niet aankomen Voor de zesde keer dit seizoen scoorde PSV in de slotfase een belangrijke goal, inmiddels goed voor tien punten. De lastminutetreffer ging dit keer ten koste van VVV-Venlo, de club die dapper weerstand bood en zelfs met een beetje geluk een punt had overgehouden aan het treffen. Maar in de allerlaatste seconde voorkwam Dumfries met een acrobatische actie op de doellijn dat Opoku de gelijkmaker kon vieren.

“Dit is uitermate zuur”, verwoordde VVV-trainer Maurice Steijn de stemming na afloop. “Je moet tegen een topploeg als PSV ook een beetje geluk hebben. Voor rust hadden we dat, maar in de tweede helft was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Natuurlijk weet je dat PSV vaak scoort in de slotfase, maar die goal van Lozano zag je niet echt aankomen. Eén goede actie van hun kant was genoeg, maar dat is ook een kwaliteit. Toch was een punt voor ons verdiend geweest.” Meer verhalen over voetbal vindt u op trouw.nl/voetbal.

Lees ook: