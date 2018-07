Als de Tour vandaag in Lourdes start, heeft Julien Vermote zijn rozenkrans om

Geloof in het wielrennen, dat is meer dan alleen het cliché van Italianen die kruisjes om hun nek kussen. Er zijn veel wielrenners die diepgelovig zijn. Een van hen: Julien Vermote. Een speciale dag voor hem vandaag, als het peloton in Lourdes voorafgaand aan de rit wordt gezegend.

Lees verder na de advertentie

De Belg Vermote (29), die rijdt voor het Zuid-Afrikaanse Dimension Data, had het geluk om het geloof te leren ontdekken, vertelt hij. Zijn ouders gaven hem de keuze. "Maar ik voel me er goed bij, en ben er erg blij mee." Toch zal hij het er nooit veel over hebben. "Ik ben niet zo'n prater hoor. Ik denk dat ik het meer uitdraag door hoe ik me gedraag. Voor mij is het belangrijk een voorbeeld te zijn."

Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar het is altijd mooi om te weten dat je steun hebt als je het moeilijker hebt Julien Vermote, wielrenner

Om zijn nek hangt elke rit een rozenkrans. Gekregen van zijn grootmoeder, vlak voor hijzelf Parijs-Tours voor de beloften reed. Na die rit reed hij direct naar huis, kon nog een uur met zijn oma praten. Daarna overleed ze. "De rozenkrans is voor mij speciaal, past bij een speciale herinnering. Het is een 'souvenir' en ook een teken van mijn geloof."

Steun De rozenkrans biedt hem ook bescherming. "Wielrennen is een gevaarlijke sport. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar het is altijd mooi om te weten dat je steun hebt als je het moeilijker hebt." In Lourdes zal Vermote vandaag 'een mooi moment' hebben, ook al heeft hij er geen 'superspeciale' band mee. Voor hem is de kerk op Alpe d'Huez bijzonder, de Notre-Dame des Neiges. Die kerk was het levenswerk van de Nederlandse priester Jaap Reuten. Als kleine jongen van een jaar of acht kwam Vermote daar met zijn broer al. Na de finish op de Alpe vorige week woensdag ging Vermote er weer heen. "Dat is een emotioneler plek voor mij, omdat ik die plek ken. Bovendien vind ik de rust in de kerk mooi. We zitten al veel in de drukte van de koers." Die drukte begint vandaag weer, als om 12.05 uur de koers begint. Lees alles over de Tour de France in ons dossier.

Lees ook: