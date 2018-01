Als de T-Rex niet was gestorven, waren wij er nooit geweest

Tot een maand geleden wist ik geen Pteranodon van een Gigantosaurus te onderscheiden; nu ken ik elke slagtand, elke schub. Het staat allemaal in de atlas die ik mijn peuters dagelijks moet voorlezen. Een atlas met duizelingwekkende diagrammen van wie wanneer leefde en wanneer stierf. Het is een prettig soort uitzoomen en in zekere zin is het geruststellend dat er een soort was die tweehonderd miljoen jaar lang de aarde beheerste zonder een mens in zicht.

Terwijl wereldleiders opscheppen over hun nucleaire knoppen en de consequenties van klimaatverandering ons leven binnendringen, wil mijn oudste steeds opnieuw het hoofdstuk over uitsterven horen. Het geeft hem geen antwoord op zijn brandende vraag waarom die geweldige dieren verdwenen. Of in elk geval niet het antwoord dat hij wil. Misschien een virus, staat er, misschien een meteoriet, een vulkaanuitbarsting, misschien iets anders.

Sinds gisteren vraagt hij niet waarom ze stierven maar waarom ze er eigenlijk waren.

Op die vraag gaat de atlas niet in.