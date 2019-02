Als de Russen spioneren, komen ze tegenwoordig met de auto

De auto waarmee de Russische militaire inlichtingendienst vorig jaar een hackoperatie uitvoerde op de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag, is nu te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Minister Ank Bijleveld van defensie opende er vrijdag de tentoonstelling ‘Als de Russen komen’, over Nederland en de Koude Oorlog, met generaal-majoor Onno Eichelsheim, directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD.

De donkergrijze Citroën C3 staat te blinken bij de ingang van de expositie. Hij ziet eruit alsof je er zo mee kunt wegrijden bij de balie van Hertz Autoverhuur. De auto is in bruikleen van Defensie, die het voertuig niet langer nodig heeft voor het onderzoek. De computerspullen in de kofferbak waarmee de Russen een zogenoemde close access hack op de servers van het OPCW wilden uitvoeren, zijn niet vrijgegeven.

‘ Als de Russen komen’ is tot 1 september te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg

Een andere historische parel in de expositie is een Poolse militaire stafkaart uit 1970, waarop met gekleurde pijlen de plannen zijn aangegeven van Poolse troepen om Nederland, Denemarken en Noorwegen binnen te vallen en enkele grote steden te bestoken met nucleaire bommen. De kaart draagt de handtekening van generaal Jaruzelski, de latere president van Polen.

Het OPCW is een belangrijk doelwit voor de Russen, omdat het onderzoek doet naar de moord op de oud-spion Skripal in het Britse Salisbury en naar een gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Voor die aanval houdt het westen de Syrische president Assad verantwoordelijk, wiens regime wordt gesteund door de Russen. Ook Nederlandse ministeries en de teams die onderzoek doen naar het neerhalen van vlucht MH17 zijn regelmatig doelwit van hackpogingen. Net als tijdens de Koude Oorlog, fungeert daarbij de Russische ambassade als de spil van de spionageactiviteiten. Verschillende diplomaten werken ook voor de Russische dienst GROe, zoals ook uit de reconstructie van de hackaanval bleek.

De auto staat symbool voor een belangrijke koerswijziging in de aanpak van Russische spionage. Niet alleen in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten lijkt openheid en directe confrontatie een nieuwe tactiek. Nederland maakte in oktober op een zeer gedetailleerde, ongekend openhartige persconferentie bekend hoe vier Russen de hackpoging in april vorig jaar bij het OPCW uitvoerden. De namen en paspoorten van de betrokken Russische officieren, de apparatuur die ze gebruikten, het geld en de tickets die ze bij zich hadden, alles kwam op tafel.

Is openheid een goede tactiek in een spionnenoorlog?

De Britse inlichtingenexpert Mark Galeotti vindt de openheid die Nederland vorig jaar aan de dag legde een belangrijk signaal, aan de eigen bevolking maar ook aan Rusland. “Het gaat om het verhaal dat je overbrengt, en op welke manier. Mensen zijn moe van politici die alleen praten. In deze tijd is het belangrijk om dingen te laten zien. Dat kan heel effectief zijn.” Al klinkt er ook kritiek: de nieuwe openheid zou Moskou in de kaart kunnen spelen.

De Russen zelf hebben ook wel eens met veel uiterlijk vertoon een westerse spionage-operatie onthuld.

Minister Bijleveld zei in oktober dat Nederland en Rusland zijn verwikkeld in een cyberoorlog. Galeotti, die aan de Europese Universiteit in Florence onderzoek doet naar de Europees-Russische relaties, denkt dat de zaak breder ligt. “Het is een politieke oorlog, waar cyberaanvallen en spionage deel van zijn. Het is een conflict met veel facetten, dat niet zal niet leiden tot een oorlog waar daadwerkelijk geschoten wordt”, aldus de analist. “De Russen zetten het cyberwapen juist in omdat ze wel weten dat ze geen gewapend conflict tegen de Navo kunnen beginnen.”

“De Nederlandse contraspionage is behoorlijk effectief, maar het is belangrijk dat er veel meer en harder nagedacht wordt over dit soort dreigingen”, zegt Galeotti. “Breder ook, want vandaag zijn het de Russen, maar wie weet wie het morgen zijn.”