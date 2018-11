Als de minister vervolging van Wilders bespreekt, bemoeit hij zich er dan mee?

“Wilders – procedure besproken - 1000 aangiften.”

Dat zinnetje uit de notulen van een overleg uit 2014 tussen Ivo Opstelten en de top van het Openbaar Ministerie bewijst volgens de PVV-leider dat de toenmalig justitieminister zich actief bemoeide met de vraag of Wilders moest worden vervolgd voor discriminatie en haatzaaien na zijn minder-Marokkanen-uitspraken dat jaar.

De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, vroeg daarom opnieuw om onmiddellijke stopzetting van de rechtszaak tegen de politicus. Hij sprak over een ‘ernstige schending’ van de scheiding der staatsmachten. “De rechten van mijn cliënt op een eerlijk proces zijn geschonden.”

Eerder kreeg Knoops nul op het rekest met hetzelfde verzoek. Maar volgens de advocaat biedt het zinnetje uit de notulen nieuwe informatie. Het komt uit antwoord op Kamervragen die de huidige minister Ferd Grapperhaus donderdag verstuurde. Antwoord op vragen van het lid Geert Wilders.

Gevoelige zaken

Grapperhaus trekt in diezelfde Kamerbrief juist de conclusie dat het Openbaar Ministerie geheel zelfstandig heeft besloten om Wilders te vervolgen. Dat er contact was met het ministerie, is gebruikelijk in gevoelige rechtszaken, want de minister is politiek verantwoordelijk voor het OM.

Wilders werd twee jaar geleden veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf. Het Openbaar Ministerie wil dat hij alsnog wordt veroordeeld, ook voor andere uitspraken in die tijd van verkiezingen voor de gemeenteraad. Wilders, die van meet af aan heeft gezegd dat dit een politiek proces is, wil in hoger beroep vrijspraak.

Een half jaar terug wraakte Knoops met succes de drie Haagse raadsheren die Wilders’ zaak behandelden. De wrakingskamer was het met hem eens dat het trio te haastig een verzoek had afgewezen om onderzoek te doen naar een uitspraak van D66-leider Alexander Pechtold. Die had gezegd dat Russen hun fouten niet toegeven. Volgens Knoops was die uitspraak vergelijkbaar met die van Wilders over Marokkanen. Hij vond dat de rechtbank met twee maten mat.