Als de minister niet luistert, trekken ook de advocaten gele hesjes aan

“Red de rechtsstaat. Dekker moet dokken”, roepen de groene hesjes die de ingang van de Rotterdamse rechtbank blokkeren. Steeds meer haastig aangesnelde mensen frummelen een toga uit hun tas en combineren die met een hesje.

Lees verder na de advertentie

De zittingen in de rechtbank zullen nog even moeten wachten. Vandaag zijn de eerste advocatenprotesten begonnen tegen de plannen van minister Sander Dekker (rechtsbescherming). Dekker wil het minder makkelijk maken voor burgers om een gesubsidieerde advocaat in te huren, ze kunnen volgens hem vaker zaken onderling oplossen met bijvoorbeeld mediation, of gebruikmaken van ‘rechtsbijstandspakketten’ die advocatenkantoren aanbieden.

Als de overheid jou geen uitkering wil geven, of geen goed rugzakje voor de zorg, heb je niks aan mediation Maayke Maas, advocaat

“Als Dekker de rechtsbescherming echt serieus neemt, gaat hij niet zomaar dit stelsel afbreken en een nieuw systeem beloven waarvan niemand weet of het werkt”, zegt Peter Hanenberg, deken van de Rotterdamse orde van advocaten en zelf ruim twintig jaar sociaal advocaat. De groene hesjes zijn een knipoog naar het verzet van de ‘gewone man’, net als de slogan die veel van de ruim honderd aanwezige advocaten meedragen. Daarin staat dat de minister de rechtshulp ‘van Henk en Ingrid’ uitkleedt.

© Phil Nijhuis

Krachtige tegenstander “De burger gaat nog meer de gevolgen van dit beleid ondervinden”, zegt Maayke Maas (47). Ze doet milieuzaken en heeft zelf niet te maken met rechtsbijstand. Maar haar kantoor doet wel zaken op toevoeging, zoals dat heet. “We kregen net nog twee dozen binnen van een zaak. Daarin moeten we accepteren dat we honderd uur voor niets zullen werken. Voor een advocaat die hier volledig afhankelijk van is, wordt het onmogelijk om door te werken.” Ze wijst erop dat burgers in de meeste zaken te maken hebben met een krachtige tegenstander: de overheid. “Als die jou geen uitkering wil geven, of geen goed rugzakje voor de zorg, dan heb je niks aan mediation.” Maas noemt het ook ‘heel zorgelijk’ dat jonge advocaten niet meer kiezen voor de sociale advocatuur. Rechtsbijstand kost het kabinet jaarlijks 400 miljoen euro. Van dat budget, dat de laatste jaren niet is gestegen, moeten advocaten steeds meer zaken doen – inmiddels 450.000. Een commissie adviseerde Dekker eerder het budget met 120 miljoen euro te verhogen. Dat moet alsnog gebeuren, zeggen de advocaten die twee keer de weg oversteken die langs de rechtbank naar de Erasmusbrug leidt. Een enkele auto moet wachten tot de hele groep aan de overkant is, een echte hesjesblokkade blijft ver weg. Woensdag laten advocaten zich horen bij andere rechtbanken. Volgende week praat de Tweede Kamer over de plannen van Dekker en ook dan willen de advocaten hun stem laten horen. Want de minister moet luisteren. Doet hij dat niet, dan belooft de Rotterdamse deken hem: “Misschien worden onze hesjes dan wel geel”.

Lees ook:

Minister Dekker oogst kritiek en onbegrip met zijn herziening van de rechtsbijstand Minister Dekker wil een ‘poortwachter’ voor de rechtsbijstand. De oppositie is kritisch, net als de advocatuur.