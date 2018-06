Als de Grieken geld willen, moeten ze nog één keer slikken

Nog één keer onder dwang bezuinigen; het Griekse parlement behandelt deze week de allerlaatste ingrepen en hervormingen in ruil voor 12 miljard euro uit het derde en laatste internationale leningenprogramma. Opnieuw zitten er pijnlijke maatregelen in, zoals een verdere korting op de pensioenen en een verlaging van de belastingvrije voet.

Desondanks is de verwachting dat de volksvertegenwoordigers het pakket later deze week goedkeuren. Dan ligt de weg vrij voor de eurogroep, de ministers van financiën van de eurolanden, om volgende week donderdag de laatste miljarden uit te betalen en te bepalen wat er gaat gebeuren als Griekenland eind augustus van het internationale kredietinfuus gaat. Dan moet het land weer zelfstandig kunnen lenen op de financiële markten.

Bij de eurogroep staat ook het heikele punt van verlichting van de torenhoge - en volgens velen onhoudbare - Griekse staatsschuld op de agenda. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft financiële deelname aan het hulpprogramma afhankelijk gemaakt van het behapbaar maken van de schuld. Achter de schermen wordt al maandenlang gewerkt aan verschillende scenario's, onder meer een scenario waarin de aflossing afhankelijk wordt van de economische groei.

Doorlopend krediet

Onduidelijk is nog of er een regeling komt, een soort doorlopend krediet, waarvan Griekenland snel gebruik kan maken. De Griekse centrale bank is sterk voorstander van zo'n vangnet, omdat dat zorgt voor een geleidelijker overgang naar een normale situatie en dit beter zou zijn voor het herstel van het vertrouwen van de financiële wereld.

Maar hoe omvangrijker de schuldverlichting en het vangnet, des te groter de vinger in de pap van de EU en het IMF om te controleren dat de boel niet weer uit de hand loopt. Premier Alexis Tsipras wil juist aan de Grieken kunnen laten zien dat hij degene is die het land uit de wurggreep van de geldschieters heeft geleid, om zo zijn herverkiezing veilig te stellen.

Nieuwe cijfers laten zien dat de Griekse economie langzaam opkrabbelt, maar nog lang niet op orde is. In de eerste drie maanden van dit jaar werd die volgens statistisch bureau Elstat 0,8 procent groter. Het is het vijfde kwartaal groei op rij, iets wat niet meer was voorgekomen sinds 2006. Maar de stijging ligt een stuk lager dan gemiddeld in de EU. Bovendien komt die vooral voor rekening van de export. De consumentenbestedingen, goed voor twee derde van alle uitgaven in Griekenland, nemen niet toe. Dat komt onder meer door de almaar stijgende belastingen.

De werkloosheid daalt licht verder en ligt nu op 20 procent. In september 2013 was die nog 28 procent. Van de jongeren onder de 24 zit nog steeds bijna de helft zonder baan. Daarmee houdt Griekenland verreweg de hoogste werkloosheid van de EU.