Als de crimineel verkast, mag de burgemeester zijn collega geen verhuiskaart sturen

De gemeente Rotterdam publiceerde donderdag een weinig vrolijk makende jaarreportage over veiligheid in de stad. Criminelen doen steeds vaker een poging om door te dringen in de legale ‘bovenwereld’. Dat varieert van misbruik van huurwoningen tot omkoping in de haven. Dit jaar werden al vier douaniers opgepakt die mogelijk tegen betaling drugshandelaren hielpen. Er is grote behoefte aan douanepersoneel, maar de gemeente vreest dat criminele organisaties ‘kandidaten’ leveren voor vacatures. Vorig jaar werd een record van 19.000 kilo cocaïne onderschept.

Helemaal krachteloos zijn burgemeesters niet. “Bij een verdenking is er heel veel mogelijk aan uitwisseling”, zegt hoogleraar criminologie Toine Spapens van de Universiteit Tilburg. Via de tien bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten, politie en openbaar ministerie per zaak informatie delen over mensen die zich met ondermijning bezighouden.

De AVG is vorig jaar ingegaan en verschilt op dit punt niet heel wezenlijk van eerdere wetten: zo maar persoonsgegevens uitwisselen, dat mag vaak niet en er staat een boete op. Het heeft er wel alle schijn van dat veel organisaties, ook de ambtenaren van Aboutaleb, alerter zijn geworden door de ruime publiciteit over de nieuwe wet.

Onderbuikgevoel

Is er wel een onderbuikgevoel maar geen verdenking, dan is het een ander verhaal. “Zoals dat heet ‘pro-actief’ een andere instantie informeren: ‘Ik weet iets en het is waarschijnlijk handig dat jullie dat ook weten’, dat is meestal niet toegestaan”, aldus Spapens. Die regels zijn er niet voor niets: er is immers ook het gevaar dat onschuldige burgers op deze manier ‘gebrandmerkt worden’. Spapens: “Ik zie dat ook niet snel verruimd worden.”

Spapens deelt wel de zorg van Aboutaleb dat een burgemeester soms harde informatie niet met collega’s mag delen. “Er zit een rare kronkel in de wet.” Dat is de zogeheten wet-Bibob. Die geeft gemeenten de mogelijkheid vergunningen te weigeren. Als iemand bijvoorbeeld een café wil openen kan de gemeente de aanvraag weigeren als aannemelijk wordt dat het vooral om illegale plannen gaat. “Over de uitkomst van die procedure mag je een andere burgemeester niet inlichten”, zegt Spapens. “Daardoor begint zo’n procedure in de nieuwe gemeente opnieuw.” Soms bellen criminelen onder valse naam een gemeente met de vraag of die Bibob toepast - dat is niet verplicht. Is het antwoord ‘ja’, dan shopt men direct verder.

Spapens werkte mee aan een rapport over de criminaliteitsbestrijding in Brabant waarin al werd geadviseerd deze rigide privacymaatregel in te trekken. Het kabinet werkt op dit moment aan wijzigingen van onder meer de wet-Bibob.