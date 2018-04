Als coach heeft Tamaela haar plek weer gevonden

'Dit is niet mijn wereld'. Met die opmerkelijke woorden begint het interview dat The New York Times in januari publiceerde met Elise Tamaela. De Nederlandse ex-tennisster is op dat moment in Melbourne bij de Australian Open als coach van de Servische Aleksandra Krunic. In het verhaal vertelt Tamaela haar wonderlijke reis door de tenniswereld, met als dieptepunt een bizar incident in 2011.

"Het is ook niet echt mijn wereld", herhaalt Tamaela haar woorden van eerder dit jaar telefonisch vanuit 's Gravezande, waar ze per 1 mei een huis heeft gekocht. Ze is zojuist teruggekeerd uit Charleston, waar ze als vervanger van Raemon Sluiter Kiki Bertens coachte. De interim-samenwerking verliep succesvol. Bertens boekte afgelopen zaterdag op het groene Amerikaanse gravel haar vijfde toernooizege.

Tamaela is zelf ook enigszins verbaasd dat ze nog altijd deel uitmaakt van de wereld die de hare niet is

"Het zijn vooral de mensen en hun manieren", probeert Tamaela (34) haar aversie tegen de tenniswereld uit te leggen. "Ik vind het tennis leuk en ik vind het leuk om mensen te helpen. Maar het is niet een hele open, uitnodigende, spontane en gezellige wereld. Het is ieder voor zich. Het is ook de laatste keer dat ik hier fulltime, veertig weken per jaar, in wil zitten."

Succesweek Tamaela is zelf ook enigszins verbaasd dat ze nog altijd deel uitmaakt van de wereld die de hare niet is. Ze moest goed nadenken toen Krunic haar in 2016 vroeg om coach te worden. "Ik had een vaste baan als fysiotherapeut. Ik wist ook niet of ik wel fulltime het tenniswereldje in wilde. Ik mocht van mijn baas terugkomen als het niks zou worden. Nu ben ik twee jaar verder en het bevalt me eigenlijk wel goed." Terug naar Charleston, waar ze met Krunic was en de wegens familie-omstandigheden afwezige Sluiter verving als coach van Bertens. Een dubbelrol die ging schuren toen Krunic en Bertens in de tweede ronde tegen elkaar moesten. "Dat was jammer. Krunic was die dag mijn prioriteit. Na de wedstrijd heb ik met Kiki overleg gehad en zijn we samen nog even op de baan geweest." Het was een succesweek, voor Tamaela, Bertens en Krunic, de 25-jarige nummer vijftig van de wereld. Een speelster die volgens haar coach veel potentie heeft en veel kan leren van Bertens. "Zij moet vooral professioneler worden. Soms gaat het goed en soms is ze net een 15-jarige. Wat dat betreft kan ze een hoop van Kiki leren. Voor haar was het goed dat ze heeft kunnen zien hoe Kiki dingen aanpakt."

Hersenschudding Als tennisster reikte Tamaela tot de 129ste plaats op de mondiale ranglijst. In 2007 beëindigde ze haar carrière, ze was klaar met het leven in de wereld die haar ook toen al niet kon bekoren. "Alles om het tennis heen viel me zo tegen." Toch keerde ze twee jaar later terug. Ze miste het tennis, wilde wat om handen hebben naast haar studie en vond het plezier in de sport terug. Tot die dag in augustus 2011. In het Duitse Versmold keek Tamaela naar de partij tussen haar vriendin Danielle Harmsen en de Deense Karen Barbat. De vader van Barbat ergerde zich aan de aanmoedigingen van Tamaela en bejegende haar met racistische opmerkingen. Toen zij daar iets van wilde zeggen, haalde de man pardoes uit. Tamaela was even buiten bewustzijn en in het ziekenhuis werd een hersenschudding geconstateerd. Een onderzoek volgde. "Die man had gezegd dat ik hem had aangevallen en dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op." Het incident betekende wel het einde van Tamaela's carrière. Ze speelde nog een toernooi In Rotterdam, maar toen ze duizelig werd op de baan was het genoeg geweest. "Ik heb wel wat klachtjes gehad als concentratieverlies en hoofdpijn, maar ik heb er geen trauma aan overgehouden. Ik heb gewoon pech gehad, die man was gestoord." "Een jaar later kwam ik zijn dochter weer tegen. Ze bood me haar excuses aan. Ik zei dat zij er niets aan kon doen en ik heb ook gezegd dat ik het spijtig vond dat ze zo'n vader heeft. Zij is honderd keer meer slachtoffer dan ik. Als hij mij al zo makkelijk het ziekenhuis in slaat dan wil ik niet weten wat hij met haar altijd heeft gedaan."