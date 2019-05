Als Caster Semenya nog mee wil doen met wedstrijden, moet ze aan de hormoonremmers

Caster Semenya is geboren als vrouw, voelt zich vrouw, en heeft als vrouw twee olympische titels achter haar naam staan. Maar volgens de internationale atletiekfederatie IAAF is ze een man. Althans, als ze niet aan de hormoonremmers gaat. Dat lijkt nu echt te gaan gebeuren, nu het internationaal sporttribunaal Cas Semenya in het ongelijk heeft gesteld.

De internationale atletiekfederatie vindt het oneerlijk dat Semenya een aangeboren hoge productie heeft van het hormoon testosteron. Ze maakt drie keer zo veel testosteron aan als de gemiddelde vrouw. De IAAF vindt dat dit hormoon haar te veel voordelen geeft ten opzichte van haar concurrenten. Testosteron zorgt onder meer voor sterke botten en grote spieren.

Om de competitie eerlijker te maken, heeft de IAAF nieuwe regels bedacht. Op de 400 en de 800 meter moeten alle vrouwen met afwijkende waarden hormoonremmers slikken. Onderzoekers denken dat vrouwen met deze afwijking op die afstanden veel profijt hebben van de abnormale hormoonspiegel. Ze presteren een paar procent beter dan de vrouwen die deze afwijking niet hebben.

Semenya ging tegen de nieuwe regels in beroep bij het internationale sporttribunaal Cas. Ze wil bij de vrouwen meedoen, want ze voelt zich vrouw. De uitspraak werd een paar keer uitgesteld, maar kwam vandaag alsnog. De IAAF mag de nieuwe regels invoeren.

Tegenstanders van de nieuwe regels zijn boos, omdat vrouwen met deze afwijking daar niets aan kunnen doen

Verdeeldheid De zaak-Semenya zorgt voor grote verdeeldheid in de sportwereld. De een vindt de regels discriminerend, de ander vindt ze noodzakelijk om wedstrijden eerlijker te maken. Sporttribunaal Cas vindt zelf ook dat de regels van de IAAF discriminerend zijn – maar noemt ze tegelijkertijd ‘noodzakelijk, redelijk en proportioneel’ om de integriteit van vrouwelijke atleten te beschermen. Ellen van Langen schreef in haar column in De Telegraaf dat de uitspraak over Semenya belangrijk is voor de hele sportwereld, aangezien ook in andere sporten een hoge testosteronspiegel voordelen kan hebben. ‘Als er geen sprake meer is van eerlijke competitie verliest de topsport alle geloofwaardigheid’, schrijft Van Langen. De olympisch kampioene van 1992 op de 800 meter vindt het terecht dat Semenya aan de hormoonremmers moet. “Het gaat hier niet om de ene vrouw die van nature wat langer of sterker is en daarom beter kan basketballen of hardlopen. Het gaat om erkende hormonale afwijkingen die leiden tot een veel hoger testosteron dan wat passend en normaal wordt gezien bij vrouwen.” Tegenstanders van de nieuwe regels zijn boos om de uitspraak, omdat vrouwen met deze afwijking er niets aan kunnen doen dat ze daarmee geboren zijn. Zij zien het als eenzelfde fysiek voordeel als grote handen of voeten.

Al jaren discussie Semenya moet zich al tien jaar lang verantwoorden over wie of wat ze nou is. Als achttienjarig talent kwam ze als debutant aan op de WK in Berlijn in 2009, waar ze vanuit het niets naar goud greep op de 800 meter. Sindsdien is er discussie geweest over haar fysieke eigenschappen. De IAAf probeerde deze kwestie in 2011 al op te lossen door nieuwe regels op te stellen die betrekking hadden op de testosteronwaarden. Vrouwen die een te hoge productie hebben, moesten die naar beneden krijgen met hormoonremmers. De regels werden teruggedraaid toen een andere atlete, de Indiase Dutee Chand, haar zaak aankaartte bij het Cas. Ook Chand werd geboren met een hoge productie van testosteron. Het Cas oordeelde toen dat de IAAF niet kon bewijzen dat testosteron de reden was dat Chand zo goed kon sporten. De IAAF heeft nu onderzoek in handen waaruit blijkt dat dit wel veel voordelen geeft.

