Als alles op het spoor vastloopt, is er altijd nog #treinpoolen

Stremmingen zijn als de treinen zelf: ze komen en ze gaan. Hoe afhankelijk de sporende mens is, bleek deze week weer eens. Afgelopen weekend zorgde een afgebroken bovenleiding in Noord-Nederland voor massa's gestrande reizigers en een paar dagen later gingen de seinen op rood bij Amsterdam. Als de herfst zich meldt zullen bladeren de treinen ophouden en in de winter moet het niet te koud gaan worden want ook dan zullen de sprinters en dubbeldekkers vertraging oplopen.

Volgens de NS werd 'Treinpoolen' op Twitter anderhalf miljoen keer bekeken, waardoor het dinsdagavond tussen 7 en 9 trending topic was

Dinsdag kwamen de storingen zelfs binnen een tijdsbestek van een paar uur. Aanvankelijk meldde spoorbeheerder ProRail dat de storing verholpen was, later op de avond kwam het probleem weer terug. "Er was een storing in het besturingssysteem en als daar iets mee is gaan alle seinen op rood", zegt een woordvoerder van ProRail. Om toch treinen te kunnen laten rijden ging de spoorbeheerder over op handmatige bediening. De kapotte bovenleiding in de regio Zwolle, afgelopen weekend, was volgens ProRail 'domme pech': "Die bovenleiding check je maar soms loop je er toch tegenaan dat zo'n bovenleiding het begeeft. Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend."

Sensoren ProRail denkt het probleem van defecte bovenleidingen met nieuwe technieken flink terug te kunnen brengen. Zo gaat het bedrijf binnenkort sensoren op passagierstreinen plakken die de conditie van de bovenleiding voortdurend meten. Nu doen voornamelijk meettreinen dat. Vanwege de forse verstoring in de regio Amsterdam- Schiphol, riep de ANWB automobilisten dinsdag op om gestrande reizigers een lift naar huis te geven. In hoeverre daar gehoor aan is gegeven weet de ANWB niet. "Dat is lastig na te gaan", zegt Arnoud Broekhuis, manager ANWB Verkeersinformatie. "Wij kijken altijd met lede ogen toe als er opstoppingen rondom het spoor ontstaan en proberen dan iets te doen. Zo ook gisteren, daar zijn we Verkeersinformatie voor." Broekhuis en zijn collega's kijken niet alleen naar de situatie op de snelweg. ANWB Verkeersinformatie houdt ook constant het spoor in de gaten, omdat knelpunten daar effect hebben op het andere verkeer. Van die mobiele interactie zou bij problemen op het spoor toch slimmer gebruik moeten worden gemaakt, denkt Broekhuis. "Wij willen daar zeker iets mee en denken daar veel over na. Neem Schiphol, waar het deze week vastliep. Daar zijn heel veel mensen die iemand afgezet hebben en met een lege auto weer terug gaan. Ik kan me voorstellen dat we de pijn bij gestrande treinreizigers kunnen verlichten door die automobilisten bijvoorbeeld een app te leveren of een pushbericht te sturen met het verzoek om iemand mee te nemen."

Bussen geen oplossing Ook de Nederlandse Spoorwegen zelf riepen dinsdagavond gestrande treinreizigers op om zelf naar mogelijkheden te zoeken om thuis te komen, bijvoorbeeld door via sociale media contact te leggen met automobilisten om een lift te krijgen. "Met bussen los je het probleem niet op", zegt een woordvoerder van de NS. "Het gaat om te veel mensen, als die allemaal in bussen moeten worden vervoerd, zouden de steden vastlopen. Een betere oplossing is dan om bijvoorbeeld via de hashtag treinpoolen proberen een lift te krijgen." Volgens de NS werd 'treinpoolen' op Twitter anderhalf miljoen keer bekeken, waardoor het dinsdagavond tussen 7 en 9 trending topic was, en werd het linkje vele honderden keren getweet en geretweet. Ook ProRail zegt blij te zijn met reizigers die elkaar helpen thuis te komen: "Wij zagen het op de sociale media voorbij komen en vinden het hartverwarmend", zegt de woordvoerder van proRail. "Maar nog mooier vinden wij het als wij geen storing aan ons systeem meer hebben."

