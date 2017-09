Alligators horen er gewoon bij op het WK roeien

Hilariteit alom op het bondskantoor van de roeibond. Of zij meer weten van de alligators die zouden rondspoken in het water waar de Nederlandse roeiers over tien dagen aan hun WK beginnen? Persvrouw Gaby Kuijpers moet lachen om de vraag. "Ze komen daar wel, maar ze zijn niet uit op mensen. Bovendien zijn de alligators niet gewenst tijdens een WK, ze worden weggejaagd."

Alligators zijn geen vreemde gasten in het Nathan Benderson Park in Sarasota, het toneel van de mondiale titelstrijd over ruim een week in de Amerikaanse staat Florida. Daar wordt de grijze reptiel wel vaker gespot. Soms doen ze een ommetje op een golfbaan, of komt iemand te laat op zijn werk omdat er één van het zwembad in de achtertuin aan het genieten is.

"Ze horen er daar gewoon bij", zegt Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond. "Net alsof je in Nederland in je achtertuin een verdwaalde meeuw ziet. Dan denk je: hé, die hoort toch aan zee? Als er daar overstromingen zijn komt er ook weleens een krokodil mee."

De look-a-like van de krokodil (de alligator is groter, minder snel en daardoor minder gevaarlijk) was niet de grootste zorg van de organiserende partij in de afgelopen weken. Nadat de verwoestende orkaan Irma over het gebied was getrokken moest bekeken worden of het evenement nog wel door kon gaan.

Hoewel de dieren carnivoren zijn, eten ze liever geen mensen; veel te groot. Toch overleed er vorig jaar een 2-jarige peuter in Disney World in Orlando, toen hij tijdens het zwemmen werd gegrepen door een alligator.

In Sarasota is het Nederlandse roeiduo dat op de Olympische Spelen in Rio goud haalde in de lichte dubbeltwee, er niet bij. Maaike Head is gestopt met roeien en Ilse Paulis is druk met coschappen lopen. De roeibond wil dat er meer medailles worden gehaald dan in Rio, waar naast goud ook zilver werd gehaald door de dubbelvier bij de vrouwen en brons door de mannenacht. Kansen ziet Evertse vooral bij de mannenacht, de vrouwendubbelvier en de paralympische dubbeltwee.

Maar het viel mee met de schade, Irma kwam niet precies boven de plek waar de mondiale titelstrijd wordt gehouden. Twee dagen geleden kreeg de bond het bericht dat de roeiers gewoon kunnen vertrekken, aanstaande zondag. "Ze wisten dat de orkaan eraan kwam, dus ze hebben gewacht met het opzetten van tenten en tribunes", vertelt Evertse. Er moest onder meer gekeken worden of er nog wel voldoende vrijwilligers beschikbaar waren en of de voedselvoorziening in orde gemaakt kon worden, omdat de elektriciteit was uitgevallen en wegen zijn verwoest.

Bezighouden met eremetaal

Eremetaal, dat is volgens de technisch directeur het enige waar de roeiers zich op dit moment mee bezighouden. Dat speelt een grotere rol dan de spookverhalen over alligators. Vorige week zette de Amerikaanse roeister Emily Schmieg nog een foto van een stekelige alligatorrug op Twitter met de vraag of het beest nog op de baan rondzwemt. Evertse moet er hard om lachen. "Wij zwemmen in grachten, we denken niet na over enge monsters die ons onder water kunnen pakken."

Nee, dan de Afrikaanse roeiers, die moeten pas uitkijken. "Daar hebben ze hele protocollen over hoe ze om moeten gaan met nijlpaarden en krokodillen. Daar maken wij ons in Nederland allemaal geen zorgen over."